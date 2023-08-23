AI審判日倒數！分析師：噴不噴看它臉色

台股今（23）日在台積電領漲之下，軍工、網通也扮演雙箭頭，力助大盤上漲139.29點，加權指數收在16576.9點，惟交易量不足3,000億元，後市可能高檔盤整，指數在16,600點區間震盪。

全球科技業緊盯輝達（NVIDIA）即將在明（24）日發布的財報，華爾街分析師幾乎一面倒看好，目標股價甚至喊上1,000美元；AI概念股包括台積電（2330）、廣達（2832）、緯創（3231）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、華碩（2357）、京元電子（2449）、矽統（2363）、緯穎（6669）、晟銘電（3013）等成交金額仍大。

雖然市場上正面看待輝達走勢，不過無需過度期待， 國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，若輝達財報業績亮眼，也不會是利空出盡，相較於一個月前以45度線持續衝高，8月已震盪拉回，輝達是一個指標，也有利於台股AI供應鏈。

AI外溢效果可望將從PC晶片產業，延伸至下半年智慧晶片，明（2024）年將會有更廣泛的復甦，以半導體族群來看，外資法人最看好晶圓雙雄台積電、聯電（2303）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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