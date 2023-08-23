長線趨勢才開始 法人：AI訂單這時開始出貨

儘管近期市場逐漸過熱，進入盤整期，但觀察台股科技型基金表現仍相當亮眼，目前市場正在等待輝達第二季財報，不過，法人表示，由於AI訂單是從第三季末，也就是現在才開始慢慢出貨，因為尚未認列到財報上的營收，不管輝達第二季財報如何，持續看好AI走勢，AI股回跌後還會再上。

路博邁台灣5G投資團隊認為，近期市場跌幅只是短期回檔修正，AI長線趨勢才正要開始。除了科技巨頭率先投入AI，旅遊公司、製藥商、食品生產商等企業也都將導入AI，代表有實質需求的驅動。

此外，在這段修正期間，外資因看好台廠將長期受惠全球AI發展，因此持續淨買入AI相關ODM（委託設計製造）大廠。路博邁說，過去部分ODM公司的PE比較低，但在AI新題材助攻下，推升市值成長到一定規模，並且入選MSCI指數，因此得以被外資納入選擇標的，進而帶來可觀的資金流入。

展望未來，路博邁表示，目前AI的應用端、生產端到供應端都如火如荼的在推動，而整個上中下游供應鏈台灣皆有受惠。舉例來說，華為8月發布的新手機具備AI大模型能力，顯示未來可能會有更多5G手機、甚至可能兩年後的6G手機裡都會裝AI晶片，可望帶動邊緣AI、AI晶片蓬勃發展，持續看好以5G為應用的AI類股，近期可留意落後補漲的族群機會。

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