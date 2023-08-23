定價壓力大 矽力法說前 2外資先降目標價

矽力*-KY(6415)將於本周五舉辦法人說明會，2家美系外資率先出具最新研究報告，認為PMIC(電源管理IC)報價跌勢還未止穩，下半年產業狀況仍偏保守，故2家美系外資均調降矽力*-KY目標價，一家由300元調降到230元、評等減碼；另一家則由520元調降到430元、評等維持加碼。

美系外資表示，大陸的消費電子產品需求遠弱於市場幾個月前的預期，考慮到消費電子產品終端需求疲弱，預估矽力*-KY第三季、第四季營收增長應均低於10%，市場對於矽力*-KY下半年業務復甦的預期似乎過高。

美系外資表示，日前另外一家PMIC(電源管理IC)業者力智(6719)坦言對下半年仍然充滿挑戰，故預計矽力*-KY將繼續面臨定價壓力，且根據產業調查顯示，矽力*-KY在本季恐繼續降價，至於幅度，估計第三季平均售價可能會比第二季再下降5%，假設對毛利率產生影響，則矽力*-KY將可能面臨更大的下行風險，目前其庫存水位仍然過高。

美系外資表示，儘管面臨大幅下滑，矽力*-KY仍在大力投資研發，將使得毛利率面臨更大壓力，現在預計矽力*-KY的2023年EPS恐年減少達70%、落在4.44元，故將矽力*-KY目標價由300元調降到230元、評等減碼。

另一家美系外資表示，考量矽力*-KY產品組合不利以及存貨打消，故預計其第二季毛利率將下滑5.3 個百分點、至40.1%。展望下半年，總體而言，儘管市場狀況有所改善，但復甦幅度仍低先前預期，庫存調節在下半年恐持續。對於具體的業務前景，相信矽力*-KY車電仍將是下半年亮點，主要是來自外國和大陸客戶的營收大幅增長。預計矽力*-KY第三季度和第四季的營收將分別季增加10%、9%，且下半年車用營收貢獻將勝上半年。將矽力*-KY目標價由520元調降到430元、評等維持加碼，並調降2023年、2024年EPS，由6.1元及13元分別下修至1.6元及10.6元。

矽力*-KY將於25日(本周五)舉辦法人說明會，屆時將公布第二季財報，以及對第三季、下半年營運展望。另外，針對PMIC產業狀況也將會釋出更詳盡說明。

（時報資訊 王逸芯）