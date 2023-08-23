7月還虧錢 1個月漲1倍 矽統為何爆量漲停

IC設計矽統近期成大飆股，從7/24最低16.8元上漲以來，至今股價已經接近翻倍，近日每天盤中都有10幾萬張的大量，今日（8/23）到中午為止，再爆14萬張量能噴上漲停價33元鎖住，還有超過2.3萬張等買，為市場成交量冠軍。

日前矽統公布7月自結，營收800萬元，月減33％、年減45％，稅後虧損2,700萬元，每股淨損0.04元；累計前7月營收7,900萬元，年減32.9％，每股純益0.99元。

8月初矽統公告，原董事長簡誠謙辭職，一職由聯電董座洪嘉聰出馬擔任，總經理則由聯電協理戎樂天接任。由於洪嘉聰目前在聯家軍當中僅出任聯電、智原兩家董座，矽統將是他第3家親掌的企業。外界解讀，從2015年洪嘉聰接下智原董座後業績蒸蒸日上，從消費性電子轉攻利基型產品，這次洪嘉聰御駕親征，並帶領聯電人馬全面進駐，有機會複製智原模式，讓矽統改頭換面。

矽統目前為聯電前十大股東，持有聯電張數共26.65萬張，以今年聯電每股配發3.6元股息計算，光靠此矽統就有9.6億元入帳，貢獻EPS達1.28元，被批踢踢網友戲稱為「財富自由概念股」。

亞洲投顧分析師馬明河在非凡頻道「股市現場」表示，洪嘉聰出任矽統董座，讓市場對未來矽統有機會變成「小智原」的聯想，矽統去年EPS為0.65元，今年EPS有機會達1.3元。

值得留意的是，外資在昨天已對矽統由買超轉為賣超，單日賣超超過1.3萬張，不過無損今天股價繼續漲停、創21年新高。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）