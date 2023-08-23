智邦回檔 系通、仲琦領網通族群向前衝

老大漲多小憩 網通小兵當家、6檔亮紅燈

萬眾矚目的AI晶片王輝達財報開獎就在今夜，台股在護國神山台積電（2330）領軍下強彈百點，奔抵16588點。電子股依舊為買盤重心，除半導體走強外，網通股在股王智邦（2345）創高遇壓回檔整理之際，資金轉進低位階族群維持熱度，包括系通（5348）、統振（6170）、安瑞（3664）、閎暉（3311）、仲琦（2419）、兆赫（2485）盤中接棒漲停，正文（4906）、合勤控（3704）、豪勉（6218）跟進走高，百元族群啟碁（6285）、智易（3596）、華星光（4979）亦聯袂走強。

市場聚焦輝達（NVIDIA）財報出爐，受惠AI需求拉抬400G、800G交換器滲透率，加上美國基建、5G新應用晶片三大亮點加持，網通股利多熱炒不退燒，推升上市類指出現日K連7揚走勢，股王智邦（2345）在土洋法人對作下股價卻連日攀高，昨日改寫天價481.5元後，今日漲多熄火，仍穩於五日線上方，資金明顯轉入低價股點火。

統振（6170）Q2每股賺0.73元，7月合併營收月成長13.29％，鑑於流通事業體穩健，加上預期移工在台人數成長趨勢，對全年獲利表現維持高度信心，在法人偏多操作下亮燈攻頂，站上20年高峰。

仲琦（2419）上半年每股盈餘0.2元，7月營收5.09億、年減45.72％，前7月營收61.25億元、年減4.55％，近期遭外資連4賣近5千張，今日吸引低接買盤承接直攻漲停，重返40元及月線。

兆赫（2485）長期致力研發衛星、數位及有線電視傳輸領域，因低軌衛星題材受到市場關注，Q2轉盈、每股賺0.15元，獲外資連6買加持，今日噴量衝漲停，站上逾2年高價。

群益投顧表示，網通族群現階段坐擁三大熱門題材，包括拜登撒幣420億元美元力拚網通基礎建設，以提高美國上網速度；在各國積極推動網路基建5G設備需求穩健下，網通廠評估在美擴產；最後則是5G FWA CPE受惠股，網通股擁業績成長利基，在非AI族群中，成為最看好的電子族群之一。

（時報資訊 龍彩霖）

延伸閱讀

台積邁大步 矽統再漲停 半導體族群吐悶氣

漢翔觸漲停 軍工股聲勢壯 2檔跟進攻頂

輝達股價將劇烈波動 分析：繫好安全帶

2檔新股申購來了 中籤最多賺近1.2萬

外資揭輝達財報2隱憂 專家：這類AI股危險