台積邁大步 矽統再漲停 半導體族群吐悶氣

台股今日盤初在AI族群隨輝達回落，靜待其財報結果之下，開盤僅小漲2.78點、為16440.39點，惟權王台積電（2330）趁勢奪回多頭目光，推升股價朝月線邁進，不僅接棒AI題材股拉抬大盤成功重返16,500關，也大振半導體族群士氣，助攻類股指數一舉收復10日線、半年線，重登漲幅王寶座。

其中，矽統（2363）挾聯電（2303）資源挹注題材，人氣不墜，股價更上演大逆轉劇情，盤初開低走高直奔漲停鎖死，激勵京元電子（2449）、創意（3443）攜手漲逾7.5％，全訊（5222）、聯傑（3094）、威盛（2388）、界霖（5285）等齊漲逾4％，矽格（6257）、光罩（2338）、旺宏（2337）、南茂（8150）等也紛紛漲逾2~3％不等。

矽統（2363）為聯電集團成員，雖7月繳出虧損成績單，但因聯電董座洪嘉聰接任矽統董事長、聯電協理戎樂天出任總經理，加上集團資源奧援，市場寄望在業務領域重整後，能為營運成長添薪，吸引人氣匯集、多頭搶進，股價也猛力拉升，今日盤中再亮紅燈、鎖死在33元新高，漲停價仍有約2.4萬張買單排隊。

京元電子（2449）受惠手握AI測試與車電訂單，單月營收已連3月增長，7月更以28.55億元刷新今年新高，法人看好第四季營運可望明顯回升。京元電子今日交投再升溫，盤初一度觸及漲停76元，目前成交量已逼近7萬大張。

另，新科股王世芯-KY（3661）雖一度落於低檔震盪，但約9：40過後低接買盤轉趨積極，推升股價翻紅走高至2435元，坐穩王位，成功拉開與信驊（5274）、大立光（3008）的差距。世芯-KY於法說中調升今年全年營收，由8億美元大升至9~9.5億元，且可能更高，法人亦看好2024年營收可望突破10億美元。

此外，DRAM雙雄受巴隆看淡記憶體復甦動能利空影響，今日股價走勢呈現分歧；其中，華邦電（2344）盤初短暫震盪後，買盤陸續報到，盤中走高逾1％、拿回5日線，反觀南亞科（2408）開高後反落於低檔狹幅整理，目前跌幅控制在1％以內。巴隆在報導中引述Susquehanna分析師的看法指出，據產業人士透露，本季DRAM晶片平均價格恐季跌5％，跌幅大於先前預期的3％，記憶體晶片價格「弱勢超乎預期」，不認為明年上半年前市況會大幅復甦；而台廠則普遍認為，在主要記憶體晶片製造商減產效益帶動下，目前報價季跌幅有逐步收斂跡象，但整體市況要從谷底反彈，最快得等今年底或明年初。

（時報資訊 李慧蘭）

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