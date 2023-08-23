8/23盤中熱門焦點股

今（8/23）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）觀望輝達財報 AI族群京元電、健鼎先攻高

標普調降美銀行股評級，科技股亦承壓，AI龍頭(輝達)周二再創新高後收跌2.77%。市場觀望輝達(Nvidia)即將公布之季報，台股AI族群今早股價多空表現各異，一軍的廣達(2382)、緯創(3231)開低震盪，但京元電(2449)、健鼎(3044)等股續攻高，此兩檔都是投信法人鎖碼做多的個股。

台積電ADR周二收跌0.35%。但台積電(2330)今(23日)開盤漲5元，站穩5日均線並一度上攻10日線。台積電第三季在AI等需求回溫下，單季營收估約季增9%，雖二次下修全年美元營收，估從衰退1%至6%擴大到10%，針對近期的利空傳聞，公司本周公開澄清，無第三度調降財測，維持今年營收年減一成之展望。

台股AI族群周二領軍台股反攻5日均線，今早觀望氣氛加重，一軍的廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)及散熱的建準(2421)等股價均在高檔震盪。但仍有不少個股在法人持續加碼下，股價領先攻高，包括京元電(2449)、健鼎(3044)、台光電(2383)都因法人周二買超，或是獲得本土的投信法人連續加碼，股價領先攻高。

但因整體追價動能減退，AI族群今早股價大多震盪。

本波段台股多次回探半年線有撐，台股AI族群周二隨著輝達(Nvidia)反攻，但這一波股市的AI狂熱也即將迎來最大的考驗，輝達(Nvidia)將在周三(8月23日)盤後發布季報。輝達即將在台北時間周四(24日)凌晨公布財報，受到全球高度關注。

輝達5月發布強勁財測，除了自家股價飛漲，也帶動台系供應鏈多檔在人工智慧(AI)浪潮股價有翻倍之表現。輝達22日早盤一度攀升至481.87美元、創歷史盤中新高，但終場下挫2.77%、收456.68美元。（時報資訊 沈培華）

（2）今年營收沒有天花板 漢翔一度漲停

漢翔進入勇鷹號高教機量產交付高峰，今年將交機17架，另民用業務在手訂單超過新台幣370億元，董事長胡開宏22日在法說會喊話，「今年營收沒有天花板」，今天漢翔開盤一度攻漲停61元，上漲5.5元。

漢翔今年上半年營收194.81億元，年增48.4%，稅後歸屬母公司淨利12.97億元，年增61.72%，每股稅後淨利（EPS）1.38元。漢翔22日召開法說會，胡開宏表示，今年要力拚營運衝歷史新高，「今年營收沒有天花板」。

漢翔今天開盤即攻漲停61元，上漲5.5元，隨後買氣收斂，但漲幅仍超過7%。

漢翔民用業務除了在手的美國發動機大廠10年長約外，還有多項發動機零組件4年合約，訂單總額共370億元，另今年6月取得英國發動機大廠、合約期程至2031年的5億元訂單。

軍用業務方面，漢翔進入勇鷹號高教機量產交付高峰，今年預計交機17架，並將依約在2026年完成66架交機，另F-16構改升級案將於今年底完成139架性能提升。

科服的能源業務方面，漢翔今年業務量較去年同期成長7倍，其中台電通霄廠已進入商轉階段，中油自用發電能源業務案達完工目標，沙鹿廠區的儲能系統第2、3案場預計今年下半年上線營運。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.漢翔(2634)：董座看今年營收無天花板，且第三支腳續茁壯，噴逾6萬張大量、觸漲停61元。

2.矽統(2363)：市場看好聯電資源挹注有助後續展望，買氣續爆發，推升股價再創32.85元新高。

3.京元電子(2449)：受惠AI測試需求大增，7月營收寫今年新高，第三季看旺吸引法人續買，股價觸漲停76元再創高。

4.晟銘電(3013)：營收比重80％與伺服器機殼相關，連2月繳成長佳績，放量衝高逾4.5%，站上本月高。

5.晟田(4541)：航太訂單順暢，軍工股整軍待發，盤初亮燈觸頂，重登月線。

6.寶一(8222)：上半年EPS為0.48元，較去年同期轉虧為盈，放量強彈7%，重登月線。

7.和泰車(2207)：「神車」再＋1，LEXUS全新大改款LM，破天荒要求車主付訂100萬元，接單已突破2000張，但股價落於平盤上下震盪。

8.聯電(2303)：外資連兩日賣超+昨夜ADR轉跌1.46%，股價逆勢續跌。

9.燁輝(2023)：今日將召開法說，昨外資調節賣超222張，但庫藏股護體，股價力穩高檔。

10.中鋼(2002)：第四季季盤看漲機會仍高，但昨外資又轉賣超5163張，盤初股價開高走低，小跌橫向整理。

11.台積電(2330)：法人看好中期的先進製程市占率高，加上SoIC、CoWoS等先進封裝技術可受惠AI趨勢而成長，盤初續漲逾1%，向上逼近月線。

12.華邦電(2344)：巴隆看淡記憶體復甦動能，但昨外資轉小買35張，推升盤初股價小漲。

13.豐達科(3004)：航太題材重燃，盤初股價一度漲逾6%，一舉收復5日線、季線、月線，重返百元俱樂部。

14.中華(2204)：旗下綠捷成功打入國內指標性半導體大廠設備供應體系，為業外打穩第三隻腳，多頭鼓掌，重登5日線。

15.榮剛(5009)：航太產品出貨向好，不理外資近一周偏空操作，盤初彈升逾3%，躍過5日線。

16.誠美材(4960)：獲外資連2買，早盤揚升逾5.5%。

17.啟碁(6285)：6G可望在2030年商業化，股價震盪走高逾3.5%。

18.寶齡富錦(1760)：拚2025為營運爆發年，股價走高。

19.華星光(4979)：法人看好H2營運動能向上，盤初衝上175元後回落，維持約4%漲幅。

20.世芯-KY(3661)：受惠AI暢旺，公司上修今年財測，股價已連拉二根漲停，今早攻高後壓回，但仍為股王。

21.長榮航(2618)：總經理看旺第3季，到明年都持樂觀看法，股價開高，但追價無力。

22.亞航(2630)：軍工股買盤蜂擁，股價強漲逾7.5%。

23.國喬(1312)：上半年每股虧損0.92元，估Q3營運較Q2好轉，本業拚損益兩平，股價反彈。

24.臺鹽(1737)：今日除息交易，股價開平走低，暫呈現貼息。

25.力致(3483)：特定人入股18.33％，董座表示為純投資不介入經營，明年營收拚雙位數成長，盤初一度下挫3%，月線告急。

26.協禧(3071)：散熱龐大商機引爆，中低價股業績可期廠身價水漲船高，股價震盪走揚，挺進各短均線。

27.科風(3043)：遭列處置股，7月每股賺0.41元，外資偏多相挺，強勢大漲4.5%，超車前高達58元。

28.駐龍(4572)：明日除權息，隨軍工股掀漲風，剽悍強彈7.5%，拚返200元。

29.基泰(2538)：先前公告處分基泰忠孝大樓，有機會找到買家；外資迄今連6買。近期股價持續攀升，今日量增再漲逾5%。

30.志強-KY(6768)：國際足球賽事可望刺激體育消費市場；外資昨擴大買超4702張。早盤彈回10日線、月線之上。

31.和成(1810)：受到軍工概念股走揚激勵，今早放量挑戰20元，率先收復兩道短均。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）明泰營運拚年年好 帶量衝關40元

明泰(3380)今年數位多媒體產品線逐漸回溫，帶動全年營運可望更勝去年，法人看好每股獲利將逾2元大關，不僅如此，明泰2024年具備多樣動能驅動，包括400G產品持續出貨、數位多媒體產品持續回升，以及北美需求回溫，整體營運表現可望更勝2023年。

明泰今開高震盪，早盤一度帶量大漲逾5%，最高衝上40.15元，盤中漲幅收斂但仍有2%以上。

明泰之數位多媒體產品線在2022年受到客戶要求轉移至越南廠生產，加上正逢零組件供給短缺影響，使得相關營收年減62.4%、16.5億元，營收佔比也自2021年之15.7%下降至4.9%。

現階段有鑑於今年上半年生產地轉換已大致結束，下半年產品線需求將逐漸回溫，而在轉廠持續之下，法人推估，明泰無線寬頻網路產品線(佔2022全年營收38.8%)中非仲琦(2419)部分將開始逐漸轉移產地，而區域都會網路產品線(佔2022全年營收56.9%)中之高階交換器也將開始轉換。

因此，預期2023年明泰雖受惠於零組件舒緩注意積壓訂單出貨，然在轉廠影響下，毛利率將約與2022年近似，但每股獲利將超越2元大關，相較去年的1.69元明顯成長。

展望2024年，明泰具備多樣動能驅動，包括400G產品出貨持續成長，而下一代之800G產品則預期將在2024年逐步增加出貨；再者，數位多媒體產品線客戶需求將持續回升，而客戶組成持續改善則有助於提升產品線毛利率。

還有就是無線寬頻網路產品線部分，伴隨仲琦產能轉移完成，以及北美客戶需求於2024年逐漸回溫，以及低軌道衛星相關產品持續增量而成長，法人也看好，明泰2024年營運動能將更勝2023年。（時報資訊 王逸芯）

（5）雙箭助陣 台光電Q3營收再向上

AI伺服器及400G交換機等高階材料持續放量，且蘋果新機拉貨啟動，台光電(2383)預期出貨量將逐季增加，法人預估，台光電第3季營收可望較第2季明顯成長，由於產品組合優化，第3季合併毛利率可望再向上攀升，優於第2季合併毛利率27.51%，今天盤中股價強勢走高。

400G交換機等高階網通設備出貨量攀高，目前佔台光電交換機營收比重已逾50%，且AI伺服器產品在美系大廠帶動，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛相繼設計導入下快速成長，加上蘋果新機拉貨啟動，台光電7月合併營收躍升至36.45億元，月增13.03%，年增10.63%，累計前7月合併營收為201.85億元，年減12.99%。

高毛利產品比重攀升，亦讓台光電第2季合併毛利率上揚至27.51%，季增6.15個百分點，年增4.5個百分點，由於第3季400G交換機及AI伺服器等產品出貨持續放量，法人預估，台光電第3季合併毛利率可望優於第2季。

台光電將在馬來西亞檳城設立首座東南亞製造工廠，台光電表示，該生產基地位於檳城科學園北部，佔地近1.7萬坪，建設將分兩個階段進行，第一期月產能為45萬張，第二期將視需求適時再增加45萬張至90萬張總月產能，第一期規劃於2023年第3季開始動工，新工廠將於2025年初開始量產，該廠將為全球及本地客戶提供服務，為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

台光電將於8月24日除息，每股配息8.5元，除息基準日為9月1日，停止過戶期間為8月28日到9月1日。（時報資訊 張漢綺）

（6）家登後市看旺 外資首評按讚

亞系外資出具多達120頁的亞洲半導體報告，認為全球半導體市場復甦、擴產及製程升級，將使上游設備供應鏈營運直接受惠，看好半導體載具廠家登(3680)將成為製程演進升級的直接受惠者，首評給予「買進」評等、目標價550元。

亞系外資指出，家登為晶圓和光罩載具全球領導廠商，在極紫外光罩盒（EUV Pod）領域位居主導地位、市占率逾80％。隨著越來越多晶片轉向先進製程，加上EUV光罩層數增加持續推升對EUV Pod需求，預期家登營運將直接受惠、看好將獲得可觀獲利。

亞系外資指出，家登的前開式晶圓傳載盒（FOUP）營收近期爆發性成長，並因地緣政治因素自美系同業搶奪中國大陸市占率，新的前開式晶圓輸送盒（FOSB）產品規畫明年量產，目標自日本同業手中瓜分市占率。亞系外資預期，晶圓載具營收未來幾年將維持強勁成長。

此外，去年以來因市場需求下滑，半導體供應鏈許多擴產計畫遭遞延，晶圓代工龍頭台積電預期今年資本支出規模將下滑。但亞系外資認為，在市場庫存調整結束、進入新上升循環帶動資本支出成長下，半導體設備供應鏈將在今年觸底反彈。

整體而言，因家登市占率具主導地位，受惠更多晶片轉向先進製程、EUV光罩層數增加、供應鏈在地化趨勢及地緣政治因素優勢，家登晶圓載具市占率續看升，亞系外資看好2023～2025年每股盈餘分別成長13％、63％、32％，首評給予「買進」評等、目標價550元。（時報資訊 林資傑）

（7）H2獲利有望較H1倍增 胡連緩步填息

渡過上半年營運谷底，胡連(6279)營運可望自第3季展現強勁成長力道，胡連表示，目前在手訂單很滿，且毛利率也明顯回升，樂觀看待下半年營收及獲利表現，法人預估，胡連下半年獲利有機會望較上半年倍數成長，今天除息股價走高，緩步填息。

儘管大陸車市未見明顯起色，胡連因客戶新產品開始出貨，7月合併營收上揚至5.65億元，月增7.86%，年增7.83%，累計前7月合併營收為37.51億元，年增14.83%。

胡連因美系鏟雪車客戶及大陸車市需求疲弱，加上認列匯兌損失及投資損失，今年上半年稅後盈餘為2.94億元，年減5.2%，每股盈餘為2.96元，不過，隨著新產品出貨放量，胡連7月合併毛利率及獲利已見回升，下半年業績可望明顯優於上半年。

胡連今天除息，每股配息5.6元，盤中股價上漲2元，填息幅度約35.71%。（時報資訊 張漢綺）

（8）823炮火猛 雷虎、晟田等軍工股聲勢壯

周三電子熱度仍高、成交比重近8成，觀光、航運、紡纖等傳產股亦獲買盤關愛，沉寂多時的軍工股列隊歡迎9月登場台北國際航太展，漢翔(2634)董座發豪語高喊今年營收沒有天花板，多頭按讚力挺盤初觸漲停，點火雷虎(8033)、晟田(4541)跟進攻頂，駐龍(4572)、亞航(2630)、寶一(8222)、全訊(5222)、jpp-KY(5284)、豐達科(3004)、邑錡(7402)等勁揚半根停板，長榮航太(2645)、龍德造船(6753)、台船(2208)等緊跟在後，軍工概念整體強勢表態。

睽違4年的台北航太展將於9月14日至16日於在台北南港展覽1館盛大展出，展覽集結超過240家參展商、逾960個攤位，涵蓋國防、航空、太空、無人系統載具以及軍規部品等領域，為台灣唯一的國防航太產業專業展會。軍工概念股今年高峰落於5-6月，其後在AI資金效應排擠下回檔修正，今日在航太展即將登場利多消息點火下，吸引買盤進駐，呈現百花齊放榮景。

漢翔（2634）拜奇異（GE）發動機零件訂單挹注，高雄岡山4、5廠明年產能幾乎滿載，成長動能無虞，在軍機、民機、能源等3引擎點火下，董事長胡開宏高喊今年「營收沒有天花板」，明年還會更高，在買盤力挺下一度漲停，收復各均線並站上波段高，成交量暴衝破7萬張，列居台股第二。

雷虎(8033)近年積極轉型至工業及軍用無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，去年及今年甫取得軍民通用T-400，及軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格，今日搭上航太展題材放量攻漲停，重返月線大關。

邑錡（7402）日前宣布打入美國陸軍AR設備及無人機市場，明年軍工產品占比可望40%，法人估營收有機會挑戰15億元，較今年約6億元倍增，獲利增幅會更高，營收及獲利有望同創新高，今日在價量俱揚下強漲半根停板，持穩各均線上方。

美韓21日起舉行為期11天代號「乙支自由護盾」聯合軍演，共軍東部戰區結束台灣周邊軍演後，緊接著宣布27日前將在渤海海峽、黃海北部海域執行軍事任務，較勁意味十足。分析師表示，隨著大選不到半年、兩岸關係日趨緊張，加以台北航太展下月登場助攻，有利軍工股整體反彈氣勢。(時報資訊 龍彩霖)