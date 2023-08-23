漢翔觸漲停 軍工股聲勢壯 2檔跟進攻頂

美股隔夜漲跌互見，費城半導體跌近1％，投資人靜待輝達財報揭牌，台股早盤因AI鏈整理觀望，台積電（2330）開高進逼月線領攻下大漲百點、挺進16,500關。

電子熱度仍高、成交比重近8成，觀光、航運、紡纖等傳產股亦獲買盤關愛，沉寂多時的軍工股列隊歡迎9月登場台北國際航太展，漢翔（2634）董座發豪語高喊今年營收沒有天花板，多頭按讚力挺盤初觸漲停，點火雷虎（8033）、晟田（4541）跟進攻頂，駐龍（4572）、亞航（2630）、寶一（8222）、全訊（5222）、jpp-KY（5284）、豐達科（3004）、邑錡（7402）等勁揚半根停板，長榮航太（2645）、龍德造船（6753）、台船（2208）等緊跟在後，軍工概念整體強勢表態。

睽違4年的台北航太展將於9月14日至16日於在台北南港展覽1館盛大展出，展覽集結超過240家參展商、逾960個攤位，涵蓋國防、航空、太空、無人系統載具以及軍規部品等領域，為台灣唯一的國防航太產業專業展會。軍工概念股今年高峰落於5-6月，其後在AI資金效應排擠下回檔修正，今日在航太展即將登場利多消息點火下，吸引買盤進駐，呈現百花齊放榮景。

漢翔（2634）拜奇異（GE）發動機零件訂單挹注，高雄岡山4、5廠明年產能幾乎滿載，成長動能無虞，在軍機、民機、能源等3引擎點火下，董事長胡開宏高喊今年「營收沒有天花板」，明年還會更高，在買盤力挺下一度漲停，收復各均線並站上波段高，成交量暴衝破7萬張，列居台股第二。

雷虎（8033）近年積極轉型至工業及軍用無人機領域，開發及提升對無人機的創新應用，去年及今年甫取得軍民通用T-400，及軍用商規微型無人機主導廠商開發案資格，今日搭上航太展題材放量攻漲停，重返月線大關。

邑錡（7402）日前宣布打入美國陸軍AR設備及無人機市場，明年軍工產品占比可望40％，法人估營收有機會挑戰15億元，較今年約6億元倍增，獲利增幅會更高，營收及獲利有望同創新高，今日在價量俱揚下強漲半根停板，持穩各均線上方。

美韓21日起舉行為期11天代號「乙支自由護盾」聯合軍演，共軍東部戰區結束台灣周邊軍演後，緊接著宣布27日前將在渤海海峽、黃海北部海域執行軍事任務，較勁意味十足。分析師表示，隨著大選不到半年、兩岸關係日趨緊張，加以台北航太展下月登場助攻，有利軍工股整體反彈氣勢。

（時報資訊 龍彩霖）

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