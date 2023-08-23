漢翔看今年營收沒有天花板 開盤一度漲停

漢翔進入勇鷹號高教機量產交付高峰，今年將交機17架，另民用業務在手訂單超過新台幣370億元，董事長胡開宏22日在法說會喊話，「今年營收沒有天花板」，今天漢翔開盤一度攻漲停61元，上漲5.5元。

漢翔今年上半年營收194.81億元，年增48.4%，稅後歸屬母公司淨利12.97億元，年增61.72%，每股稅後淨利（EPS）1.38元。漢翔22日召開法說會，胡開宏表示，今年要力拚營運衝歷史新高，「今年營收沒有天花板」。

漢翔今天開盤即攻漲停61元，上漲5.5元，隨後買氣收斂，但漲幅仍超過7%。

漢翔民用業務除了在手的美國發動機大廠10年長約外，還有多項發動機零組件4年合約，訂單總額共370億元，另今年6月取得英國發動機大廠、合約期程至2031年的5億元訂單。

軍用業務方面，漢翔進入勇鷹號高教機量產交付高峰，今年預計交機17架，並將依約在2026年完成66架交機，另F-16構改升級案將於今年底完成139架性能提升。

科服的能源業務方面，漢翔今年業務量較去年同期成長7倍，其中台電通霄廠已進入商轉階段，中油自用發電能源業務案達完工目標，沙鹿廠區的儲能系統第2、3案場預計今年下半年上線營運。

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