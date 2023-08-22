8/23盤前》軍工+能源 這檔營收沒天花板

台股今（8/23）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達（NVIDIA）財報公告在即，摩根士丹利證券搶先進行供應鏈大追蹤，最新發現AI GPU、伺服器供應訂單從9月起會顯著提升，提前為市場注入強心針，點名台積電等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。

大摩給予「優於大盤」投資評等的AI相關供應鏈，包括半導體上游的晶心科、創意、台積電、世芯-KY、京元電；下游硬體股代表則為光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉、奇鋐、金像電、廣達。

2.長榮航（2618）22日舉辦長榮航空波音787-10松山機場首航的七夕祈願慶典儀式。長榮航總經理孫嘉明表示，目前長榮航的客運天天都很好，期望明年會更好。

孫嘉明表示，自2010年松山－虹橋、松山－羽田航線開闢後，疫情前年平均載客率均維持約9成，特別是在周末、連續假期載客率更是高。

3.光隆精密-KY（4581）近日股價續走強，22日再觸及82.5元高峰，終場收79.9元、漲幅0.38％，因達公布注意交易標準，公司提前發布自結7月稅後純益1,700萬元、年增33.65％，每股純益0.51元。

4.大聯大（3702）於22日召開法說會，受惠半導體、相關電子零組件成長，第二季本業獲利優於第一季，公司表示，市場庫存獲得有效去化，第三季仍有旺季效應，惟終端需求並非十分強勁，上、下半年營收比重為49比51，全年營收回到2020年水準。

5.零售KY族群受惠兩岸消費市場回復，上半年獲利奏凱歌，紅木-KY（8426）上半年獲利0.96億元、EPS達1.9元，相對去年同期轉虧為盈，紅木-KY下半年訂單在手，按國際精品開幕時程，裝潢交貨期會落在第四季至明年第一季，業績可望再衝一波。

6.通膨改變成衣廠客戶下單模式，為降低庫存，全球品牌服飾廠短急單增加，將有助於成衣廠毛利提升。市場指出，今年成衣廠短單毛利率估較正常單高3至5個百分點，儒鴻（1476）、冠星-KY（4439）、光隆（8916）等成衣廠受惠，預期今年的毛利率可望較去年提升2至3個百分點。

7.全球AI股精神指標輝達（NVIDIA）財報公布在即，21日股價飆漲8.47％，台股催生新一代股王，號稱「最純的AI股」之一的矽智財（IP）股世芯-KY股價連拉第二根漲停，22日正式超車信驊，成台股新股王，股王重新交棒上市股。

輝達8月8日宣布推出新款L40S GPU的OVX伺服器後，摩根士丹利隨即發表最新報告，看好全球AI人工智慧資本支出調升，給予創意、世芯-KY、緯穎等「優於大盤」評等，但下修信驊目標價。世芯-KY與信驊股價開始出現強弱表現。

8.IDM大廠德微科技（3675）22日召開法說會，董事長張恩傑表示，德微成長脈絡有跡可循，併入亞昕科技後，持續做整併、改良製程，大舉提升毛利表現。未來併入基隆廠之後，將循亞昕成長模式，重整工廠、提升產線效率。 張恩傑強調，2023年德微趁景氣低迷時持續轉型，第四代貼片製程已全數上線，2024年加入基隆晶圓廠及產線持續優化之後，產量將倍數開出。

9.AI多空押寶熱鬧滾滾，占據鎂光燈焦點，伴隨波動度加劇，內外資此時不忘較具防禦性的非科技類股，匯豐證券升評聚陽（1477）「買進」，推測合理股價一口氣拉上400元，加上中信投顧、統一投顧分別看好美時（1795）與皇田（9951），提供市場布局另類思考方向。

10.陸委會開放10個兩岸定期航點，陸籍航空公司將在9月全數復航，兩岸旅運商機噴發只差開放團客令！經民航局核准，大陸南方航空22日宣布9月起恢復武漢、鄭州往返兩岸，通航點增至5個，每周往返兩岸48班次；東方航空也宣布9月起恢復台北－寧波、武漢，與台中－南京航班，累計恢復9條航線、每周飛55班次。

同樣在9月，華航將恢復松山－福州航班，累計在大陸有7個航點，每周飛航約60班次，且下半年評估復飛南京、武漢等航點。據統計，今年上半年大陸市場貢獻華航營收約5％～10％，疫前大陸營收占比更高達15％。

11.力致（3483）董事長饒振奇表示，以水冷和浸沒技術為核心，且從研發、製造生產到驗證統包的一貫化新莊廠，將在今年底完成工廠登記，以力拚未來五年成長大計，期待五年後年營收可達2、3百億元的水位、毛利率則上看24％。

12.聖暉（5536）總經理賴銘崑22日參加櫃買業績發表會時指出，雖然總體經濟與半導體產業景氣復甦仍存在不確定性，但聖暉目前已接單未完工的在建工程達342億元，創歷年新高，足以支撐集團未來1～2年的營運！其中，東南亞市場訂單年增31％、大陸市場訂單年增26％，台灣訂單比重雖然最高、卻呈現年減12％。

13.十銓（4967）22日宣布，與美國知名代理商ASI Computer Technologies展開合作，將持續深耕北美市場。

十銓在北美市場經營多年，自2015年起，從電商開始布局，伴隨全球電競浪潮，十銓在北美的電競及SI（系統整合）裝機市場，及B2B商業版圖不斷擴大，銷售額明顯成長。

14.大亞（1609）集團綠能事業加速推進旗下志光能源位於台南七股漁電共生太陽能光電案場，第一期建置容量85MW於7月底取得電業執照，上半年認列電費收入2.66億元，近期又新增屋頂型太陽能光電案場3MW，累積建置容量達210MW，31日將舉辦漁電共生太陽能光電示範案場啟動儀式。

15.中美關係釋出和緩訊號，中國商務部22日證實，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）應中國商務部長王文濤邀請，將於本月27日至30日訪中，將前往北京和上海，與中國政府高級官員和美國商界領袖會晤。

於此同時，美國商務部周二宣布將部分中國實體從「未經核實清單」（Unverified List）清單排除，北京普科測控技術有限公司、廣東光華科技股份有限公司、蘇州超微精納光電有限公司等。

16.散裝航運競價搶貨大戰開打！受巴拿馬運河塞船影響，巴拿馬型船運價8月來驚驚漲，外溢效應拉動超輕便型船、輕便型船跟著漲；隨著巴拿馬型船運價漲多，本周新替代效應發酵，貨載較少的貿易商轉向運價相對便宜的超輕便型船，引發中小型船競價搶貨大戰。

針對運價戲劇化波動，業界認為，慧洋、裕民、四維航、台航等中小型船隊多元的航商，可平衡運價、左右逢源，較不受影響，都賺一波。

17.塑化加工廠富林-KY（1341）、鼎基（6585）分別受惠國際精品、歐美醫材利基需求升溫，支撐營運逆勢走揚，富林-KY連二季每股賺逾1元，上半年EPS達2.52元；7月營收月增10.29％，年成長6.18％，越南基地效益發揮，營運蓄勢衝。

18.受國際鋅價下跌衝擊，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）今年上半年獲利腰斬。鋼聯22日在法說會上指出，多元發展轉型至廢棄物處理逐見成效，預期下半年廢棄物業務貢獻可望增加，為營運加分。

19.輝達（NVIDIA）財報公布前，投信重金買超台股連續14個交易日，而外資21、22日連兩天歸隊，且內外資齊壓寶AI相關供應鏈。台股分析師認為，輝達財報優於預期，將持續帶動外資認錯回補，台股將脫離半年線整理區，往頸線及季線挑戰。

外資及投信壓寶輝達23日財報及對外發表營運展望。其中外資持續歸隊台股，外資22日買超台股買超62.92億元，為連2日買超，扣除21日鉅額交易買超長榮航，統計近2日買超金額前5大為緯創、技嘉、世芯-KY、廣達、光寶科等均為AI股。

除了外資看好AI股外，投信的看法也一致。觀察投信22日買超29.15億元，連14個交易日買超，合計405.28億元，買超金額前5檔健鼎、川湖、金像電、台光電、廣達等也均為AI股。

20.日本軟體銀行旗下晶片設計商安謀（Arm）預備在美股上市的消息流傳數月後，終於在21日向美國證交會（SEC）提出申請文件，可望讓低迷許久的美國首度公開發行（IPO）市場為之一振，締造今年以來美國最大規模IPO案。業者指出，安謀打算大幅改變商業模式，調漲晶片設計收費方式，恐加速推動市場轉向擁抱RISC-V架構，對晶心科等概念股有利。

21.證交所22日公布7月份全體證券商稅後純益101.27億元，雖然較6月的108.14億元衰退6.87億元、月減幅6.35％，惟呈現罕見的連二個月獲利破百億元；累計前七月稅後純益仍衝上465.21億元，較去年同期成長228.66億元、年增96.66％，幾近翻倍增長。

22.寶齡（1760）總經理江宗明22日在法說會中表示，隨著檸檬酸鐵、偽麻黃鹼等原料藥啟動擴產、醫美／生美已有四個產品可望在第四季上市，寵物產品也持續推進下，下半年業績將優於上半年，明年則勝於今年，2025年則有機會進入營運爆發年。

23.燦星旅遊與台灣虎航合作日本高知、泰國普吉島包機業務奏效，推升7月營收豐碩，且有盈餘，一舉填補前6月的虧損，22日燦星旅宣布再與台灣虎航合作，包機直航日本秋田，希望複製獲利方程式，搶食國人出國旅遊商機。

24.英特爾正積極搶進先進封裝技術，於今年1月份，最新一代服務器CPU第4代Intel Xeon處理器使用2.5D晶片堆疊EMIB。另外，採用3D Foveros的CPU Meteor Lake也可能會在年底正式發布，chiplet技術為提高半導體性能的關鍵，隨著intel先進封裝製程推進至3D Foveros，叫陣台積電3D Fabric的宣示意味頗為濃厚。（中性看待）

25.漢翔（2634）軍機、民機、能源營運等三大業務營運成長，董事長胡開宏高喊今年「營收沒有天花板」，明年還會更高！受惠奇異（GE）發動機零件訂單挹注，高雄岡山4、5廠明年產能幾乎滿載，成長動能無逾。

漢翔更規劃未來二年投入超過20億元的資本支出，以擴大產能，爭取更多訂單與商機。（閱讀全文）

26.AI伺服器浪潮推升PCB需求，研調機構集邦科技（TrendForce）指出，AI伺服器帶動PCB價值增量，主要來自GPU板組，以A100為例，大約可以增加5.6倍，產值呈現高速成長，高技術PCB廠商有望受惠。

集邦指出，預估2023年搭載A100、H100的PCB需求將年增86％，2024年將進一步成長，也達到年增64％的幅度。

27.偏光片廠力特（3051）因股價連九紅，22日持續大漲逾6％，漲幅擴大之下，公司應主管機關要求公告7月自結損益，該公司自結7月稅後純益1,800萬元，年減53.85％，每股稅後純益0.11元，已經直逼整個上半年獲利0.13元，累計力特今年前七月每股稅後純益約0.23元。

28.歐買尬（3687）總經理羅士博22日在法說會上表示，該公司首款AI遊戲預計第三季末或第四季上線，未來考慮代理新的遊戲產品。另外，不排除透過購併來擴展業務，標的包括電商或是餐飲等。

29.PCB設備新兵聯策科技（6658）22日通過證交所上市審議，將於今年第四季掛牌上市，與牧德（3563）、揚博（2493）、由田（3455）並列為PCB設備類股，公司看好伺服器通訊板需求將率先回溫。

30.達爾（Diodes）集團董事長盧克修博士，為達爾成長的關鍵推手，2005年上任就立下「4個B（Billion）」的成長目標，目前已達成市值、營收10億美元的雙B階段，持續朝營業毛利10億美元前進。盧克修表示，總經環境縱有曲折，然電動車將為達爾裝上成長引擎。盧克修也分享，在地緣風險之下，台灣挾半導體優勢，仍大有可為。

31.中華汽車成為半導體設備概念股！旗下100％轉投資子公司綠捷GREENTRANS，積極發展AGV（Automated Guided Vehicle）無人搬運車及AMR（Autonomous Mobile Robot）自主移動機器人，成功打入國內指標性半導體大廠設備供應體系，獲多家國際知名廠商導入使用，近年業績連年呈現兩位數成長，也成功為中華車站穩業外的第三隻腳。

32.為加速創新企業上市籌資發展，證交所22日董事會進一步通過鬆綁「臺灣創新板」發行面及交易面等六大規定，其中，刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定、再降合格投資人資格條件等為主要亮點。這六大鬆綁，最快可望在9月上路。

33.公開收購更透明、多樣化。配合持股申報門檻已由10％降為5％，金管會22日公布修正公開收購相關辦法，其中明訂公開收購亦可用國內有價證券作對價，即發新股、用其他公司老股或發債，來兌換目標公司股票，代替現金公開收購。

34.山雨欲來，先作防災準備。台新金控總經理林維俊22日在法說會回應大陸曝險問題時表示，大陸面臨相當大挑戰，市況不穩定，目前台新金只能「做最壞打算、最好的規劃」，過去幾年台新對大陸曝險持續下降，且對陸房地產曝險已降為0，將密切觀察後續風險，機動因應。

35.華南金控22日法說會報喜，揭露上半年金融市場操作立大功，SWAP（換匯交易）淨收益達新台幣40億元左右，全年可望達80億元，兩數字皆為歷史新高，對今年獲利將「樂觀看待」，有望較去年持續成長。

36.創新版掛牌公司走著瞧（Gogolook）22日宣布與雲端通訊品牌EVOX易喂（易得雲端）合作，共同推出雲端通訊防詐解決方案。該服務結合「Whoscall認證號碼」與「號碼辨識服務」，走著瞧表示，希望未來可以開拓更多跨領域的商業模式。

37.北極星藥業-KY（6550）董事會通過以不超過18億元投資霖揚生技，外界預期，北極星可望躍居為霖揚第一大股，並為北極星積極布局的CDMO產能添加動能，未來也有機會生產旗下治療肺間皮癌新藥ADI-PEG 20。

38.人工智慧（AI）快速發展，帶動伺服器規格升級，銅箔基板（CCL）大啖高頻高速銅箔，經濟規模發揮，台燿（6274）第二季毛利率18％，排除第一季所得稅業外因素，稅後轉盈，第二季每股稅後純益（EPS）1元，金居（8358）新應用產品推出，市場需求轉佳，下半年營運逐季成長。

B.利空因子：

1.上市櫃公司上半年獲利遇亂流。金管會22日公布上半年上市櫃公司稅前淨利共1兆4,653億元，比去年同期大減9,955億元，衰退幅度近40.5％；其中上市航運業、半導體業、塑膠工業三大產業，上半年稅前淨利比去年減少近7,631億元，是衰退主因。

2.蘋果預計9月13日發表最新iPhone 15系列智慧手機，但外資法人發布報告指出，iPhone 15 Pro Max首度使用潛望式鏡頭，負責製造內部影像感測器的索尼（Sony），目前出貨問題尚未排除，iPhone 15 Pro Max最高階機種將延後3至4周上市，也就意味可能在10月中旬才會發貨。(中性看待)

3.市場靜待聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾年會的談話，華爾街股市22日開高走低，在標普下調若干地區銀行的評級後，銀行股承壓，零售股也表現不佳，四大指數中僅那斯達克指數收紅。

道瓊工業指數下挫174.86點，或0.51%，收報34,288.83點；標普500指數下跌12.22點，或0.28%，收在4,387.55點；那斯達克指數上揚8.28點，或0.06%，收13,505.87點；費城半導體指數下跌33.05點，或0.93%，收報3,527.69點。

4.由於近來美國經濟展現的韌性，導致投資者針對利率前景進行重估，在美債賣壓不見緩解下，繼續推升與價格相反的10年期美債殖利率22日盤中續漲至4.366％，再度刷新16年新高。

為了因應龐大的預算赤字，美國財政部第三季將擴大發債量，預計規模將調高到1兆美元。

然而，由於8月初國際信評機構惠譽才對美債信評降等，此時債券供給激增，但需求卻不見提振下，也將帶動美債殖利率進一步走高。

5.國銀全力阻詐，上半年成果翻倍。金管會22日公布，5月及6月國銀連續兩個月、單月攔阻金額皆逾7億元、件數都超過千件，上半年國銀成功攔阻被詐騙金額33.78億元，比去年同期增1.1倍，攔阻件數達5,050件，同比增57％。

6.中鋼22日舉行第四季內銷聯誼會，針對第四季盤價與鋼線鋼纜、手工具業者座談，下游業者顯然對第四季市場不樂觀，甚至有業者直言「做40年沒遇過景氣這麼差！」不過就市場氛圍來看，中鋼第四季季盤看漲機會仍高。

7.日本10年期公債殖利率22日上漲1.5個基點至0.665％，創下2014年1月以來最高。5年期公債殖利率揚升1個基點至0.235％，改寫今年2月24日以來新高。20年期公債殖利率升至1.4％，創1月13日以來最高。

日銀自7月28日調整殖利率曲線控管政策，允許10年期公債殖利率最終升抵1％，但前提是升勢不能過猛。自那時起，日銀已兩度進場購債。（中性看待）

8.華爾街巨頭高盛警告，美國國會兩黨針對10月起算的新財年支出意見分歧，年底前政府關門危機再起，關門期間GDP成長率以每周0.2個百分點速度下滑，美國聯準會也將延後升息。

9.由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成金磚（BRICS）峰會，22日在南非約翰尼斯堡舉行，其中俄國總統普丁因戰爭罪被國際刑事法院發布國際通輯令，未親自出席改以透過視訊方式參與。這次峰會的主旨，在如何壯大金磚力量來抗衡西方國家。

10.繼近日穆迪一口氣調降美國10家中小型銀行信用評級後，另一國際信評機構標準普爾（S&P）也跟進，21日下調美國五家地區銀行信評，警告籌資風險與獲利能力疲軟，考驗銀行業的信用體質。

11.在周邊各國高度關注下，日本政府宣布，自24日起排放福島核廢水入海，日本雖不斷強調核廢水放射線物質含量合乎國際標準，且和當地漁業取得共識，但依舊引來鄰近各國強烈不滿，尤其遭到中國批評。

12.大陸多家房企接連爆雷，根據大陸企業預警通平台資料顯示，共289家房企在未來一年，有高達約人民幣（下同）9,600億元債務即將到期，其中央企及國企占最多，達80％，引發外界關注是否會有更多房企無法還款而爆發債務危機。

13.大陸房市慘淡，拖累陸港上市地產商業績。陸媒初步統計，目前有近80家房企公布2023年上半年業績預告，其中48家陷入虧損，占比超過6成，知名企業碧桂園、遠洋集團、融創中國的預期虧損額都超過人民幣（下同）100億元。

14.大陸房地產市場連環爆，據金管會22日最新統計，券商、投信與壽險業，對大陸房地產曝險約新台幣102.3億元，其中投信基金約80.3億元，因保險局去年就曾兩度發函示警，要求保險業注意大陸經濟風險，因此壽險業曝險僅有21億元。

15.面板價漲，集邦科技（TrendForce）預期55吋、65吋、75吋電視面板可望獲利，但面板價格上調加上全球經濟前景不明，恐衝擊電視品牌廠採購意願，集邦科技下修電視全年出貨至1.98億台，不僅跌破2億台，也將年減1.5％，高階的OLED、8K電視均難逃經濟疲弱影響，全年出貨恐連袂雙減。

16.美國基建商機發酵，但受限於效益還不明顯，連接器廠湧德（3689）保守看待下半年營運，湧德表示，第三季看起來不太樂觀，第四季能見度也不高，下半年要優於上半年難度高。