不只AI 法人點名這3檔非科技類股防禦性佳

AI多空押寶熱鬧滾滾，占據鎂光燈焦點，伴隨波動度加劇，內外資此時不忘較具防禦性的非科技類股，匯豐證券升評聚陽（1477）「買進」，推測合理股價一口氣拉上400元，加上中信投顧、統一投顧分別看好美時（1795）與皇田（9951），提供市場布局另類思考方向。

匯豐證券台灣區研究部主管陳建名表示，經過長達一年的去庫存，現在看到美國客戶重新補貨的訂單於第四季現蹤，聚陽經營管理階層亦指出，得益於Gap、Target、DKS等客戶帶動，其產能已經滿載到2024年第一季。有鑑於能見度提升，匯豐研判，聚陽第四季營收將重返雙位數年增軌道，且營運好氣色延續進2024年。

以客戶貢獻度來看，在美系客戶訂單動能復甦之外，來自日本GU的訂單依舊強勢，估計占聚陽營收比重從2022年的18％，上升到2023年的22％；另外，Gap營收占比28％、Target占22％，都是聚陽的主力客戶。

中信投顧針對美時指出，受惠血癌藥出貨美國、亞洲市場，美時第二季財報優於預期，獲利年增257％，7月營收雖改寫歷史次高，市場卻擔憂可能為2023年營收高點，導致股價不漲反跌。中信投顧認為，美時第四季出貨較平淡，然考量長線營運穩健，維持「增加持股」投資評等。

統一投顧將皇田股價預期上調至105元，並指出，即使7月營收下滑，但隨著新專案出貨量爬升，預期8、9月營收將能回升至4.6億元以上水準，第四季迎接旺季，營收動能有望續強，下半年營運增溫。其次，墨西哥廠產能將再提升，且中長期亦能受惠車企北美投資潮，爭取更多訂單；再者，日韓車企客戶的貢獻持續增加，令皇田的客戶組成更均衡。

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