三大法人力捧世芯登股王 這4檔IP股後市佳

全球AI股精神指標輝達（NVIDIA）財報公布在即，21日股價飆漲8.47％，台股催生新一代股王，號稱「最純的AI股」之一的矽智財（IP）股世芯-KY股價連拉第二根漲停，22日正式超車信驊，成台股新股王，股王重新交棒上市股。

伺服器遠端管理晶片（BMC）信驊於2022年4月6日，從矽力*-KY（當時股票尚未1股拆為4股）手中奪下台股股王，台股股王也因而交棒至上櫃股，歷經16個半月的股王寶座，擋不住AI浪潮，終就在2023年8月23日再交棒給世芯-KY。

輝達8月8日宣布推出新款L40S GPU的OVX伺服器後，摩根士丹利隨即發表最新報告，看好全球AI人工智慧資本支出調升，給予創意、世芯-KY、緯穎等「優於大盤」評等，但下修信驊目標價。世芯-KY與信驊股價開始出現強弱表現。

台股股王「成也外資、敗也外資」，世芯-KY獲三大法人力捧，22日買超1,004張，連4日買超達1,530張，其中，外資就買超1,147張，股價連拉二根漲停。

外資圈對AI股送暖，萬寶投顧董事長朱成志也點名除了新股王世芯-KY、退居股后的信驊，以及日前曾攻上2,000元俱樂部的緯穎及創意等四強，未來都有機會角逐台股股王。這4檔個股都與伺服器有關，只有信驊與AI股無關，其餘3檔都是AI當紅股。

統一投顧最新出具世芯-KY研究報告指出，因整體營收持續上修預估，且除了北美客戶外，其餘在車用跟AI相關晶片持續貢獻營收，AI純度較高，將世芯-KY列為買進投資建議，並上修目標價至2,610元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，從世芯-KY日前法說會釋出未來展望佳來看，法人圈一致看好世芯-KY明年獲利成長，與AI相關的IP股除了世芯-KY外，力旺、M31、金麗科、創意等，都是未來市場看好標的。

法人圈也有人分析，在美中美晶片競賽中，中國大陸一直朝自製晶片，而世芯-KY除擁有優異後端設計的技術能力，加上多數研發布局在中國，具有地緣優勢，可望成為中美晶片競賽中的得利者。

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