輝達財報將揭 大摩讚14檔AI股、留意1點

萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達（NVIDIA）財報公告在即，摩根士丹利證券搶先進行供應鏈大追蹤，最新發現AI GPU、伺服器供應訂單從9月起會顯著提升，提前為市場注入強心針，點名台積電、創意、廣達、光寶科等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據調查，輝達H100晶片全在配置交付中，目前沒有交貨等待期。先前包括台系封測廠、美超微、廣達、英業達等全都受惠，輝達AI伺服器出貨量自9月起將有明顯增加，這意味第四季營運成長力道將極為強勁。

進一步舉例來說，廣達日前認為其伺服器事業第三季營收與上季持平，卻將伺服器業務全年成長性由年增個位數，上調為年增雙位數幅度，大摩研判，此情況凸顯AI伺服器第四季成長爆發力驚人，起碼季增70％；此外，技嘉受AI供應鏈限制，7月營收失色，不僅未下修全年展望，更看好9月起的出貨表現。種種跡象與證據都顯示，供應鏈廠商全面指向9月就是AI GPU、伺服器供應加速成長期。

特別需要留意的是，摩根士丹利分析師Joe Moore認為，因輝達第三季已經大量打消舊款A100晶片為主的大量庫存，台灣相關供應鏈營運的成長幅度，很可能超越輝達本身的營收成長性。

大摩給予「優於大盤」投資評等的AI相關供應鏈，包括半導體上游的晶心科、創意、台積電、世芯-KY、京元電；下游硬體股代表則為光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉、奇鋐、金像電、廣達。

就最重要的AI占營收比例來看，市場高度關注的下游硬體股中，2024年以技嘉、緯穎、廣達營收來自AI占比最高，分別是39％、28％、26％；至於2025年，AI營收占比進一步上升至43％、49％與31％，占獲利比重也全部高於3成，領先其他供應商，堪稱最純正的AI股。

隨輝達於台灣時間24日清晨公布財報進入最後倒數，台系供應鏈討論熱度居高不墜，押寶行情即將下好離手。

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