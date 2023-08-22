大摩按讚14檔AI股 點名3檔營收占比最高

萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達財報公告在即，摩根士丹利證券搶先進行供應鏈大追蹤，最新發現AI GPU、伺服器供應從9月起會顯著提升，提前為市場注入強心針，點名台積電（2330）、創意（3443）、廣達（2382）、光寶科（2301）等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據調查，輝達H100晶片全在配置交付中，目前沒有交貨等待期。先前包括台系封測廠、美超微、廣達、英業達等全都提及，輝達AI伺服器出貨量自9月起將有明顯增加，這意味第四季營運將會極為強勁。

特別需要留意的是，摩根士丹利分析師Joe Moore認為，因輝達第三季已經大量打消舊款A100晶片為主的大量庫存，台灣相關供應鏈營運的成長幅度，很可能會超越輝達本身的營收成長性。

大摩給予「優於大盤」投資評等的AI相關供應鏈，包括半導體上游的晶心科、創意、台積電、世芯-KY、京元電；下游硬體股代表則為光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉、奇鋐、金像電、廣達。

就最重要的AI占營收比例來看，市場高度關注的下游硬體股中，2024年以技嘉、緯穎、廣達營收來自AI占比最高，分別是39％、28％、26％，至2025年，AI營收占比進一步上升至43％、49％與31％，占獲利比重也全部高於3成，領先其他供應商，堪稱純正AI股。

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