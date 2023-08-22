AI多空押寶對戰 外資升評1檔非科技避風港

AI多空押寶熱鬧滾滾，占據鎂光燈焦點，伴隨波動度加劇，內外資此時不忘較具防禦性的非科技類股，匯豐證券升評聚陽（1477）「買進」，推測合理股價一口氣拉上400元，居外資圈最高，非科技避風港股，正提供市場布局另類思考方向。

在外資圈對台系紡織製鞋供應鏈中，過去一段時間以來，以聚陽最被看好，美銀、大和資本、摩根士丹利、摩根大通、花旗環球證券等，全部都給予「買進」或「優於大盤」投資評等，推測合理股價介於336～380元，尤其摩根大通證券更強調，聚陽受惠零售業者明顯拉貨需求，是紡織股投資的首選、勝過儒鴻。

匯豐證券台灣區研究部主管陳建名表示，經過長達一年的去庫存，現在看到美國客戶重新補貨的訂單於第四季現蹤，聚陽經營管理階層亦指出，得益於Gap、Target、DKS等客戶帶動，其產能已經滿載到2024年第一季。有鑑於能見度提升，匯豐研判，聚陽第四季營收將重返雙位數年增軌道，且營運好氣色延續進2024年。

以客戶貢獻度來看，在美系客戶訂單動能復甦之外，來自日本GU的訂單依舊強勢，估計占聚陽營收比重從2022年的18％，上升到2023年的22％；另外，Gap營收占比28％、Target占22％、DKS貢獻6％營收，都是聚陽的主力客戶。

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