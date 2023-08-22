上市櫃上半年賺破1.47兆 史上第三高

僅次於去年、前年

上市櫃公司今年獲利強強滾，上半年賺破1.47兆元。證期局副局長張子敏22日公布，今年上半年上市公司稅前淨利1兆3,372億、上櫃稅前淨利為1,281億元，二者相加衝1.47兆，僅次於去年、前年，創史上第三高。上市公司年成長最大的是「汽車、食品、水泥」業，上櫃成長最大則是「建材營造、觀光餐旅、塑膠」業。

張子敏指出，上市公司（不含第一上市公司）今年上半年累計營業收入新台幣16兆787億元、年減11.51％，但創下歷年同期次高；稅前淨利為1兆3,372億元、年減42.17％則是同期第三高。主要是去年有半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，暨航運業因運價維持高檔，基期較高所致。

張子敏進一步分析，今年上半年獲利成長最大的三個產業包括：「汽車工業」上半年賺了376.77億元較去年多賺逾221億元，主因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售而推升獲利；「食品工業」今年上半年則賺逾422億、較去年多賺逾119億元，主因疫後復甦、內需回穩、致獲利攀升；「水泥工業」今年上半年賺逾178億、也較去年多賺68億，主要是部分公司布局電力及能源，帶動獲利成長等。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）部分，今年上半年累計營業收入為1兆1,960億元、年減9.80％；稅前淨利為1,281億元、年減23.06％，但也是同期第三高。年衰退主要是去年基期較高，去年同期半導體業因市場需求增加及產能利用率提升。今年上半年獲利成長產業包括「建材營造業」賺36億、較去年多賺19億元、主要是建案完工交屋，帶動獲利成長；「觀光餐旅業」因疫情緩解，民眾外出用餐意願提高，餐飲收入增加轉虧為盈、賺16億元；「塑膠工業」今年也轉虧為盈，今年賺逾10億元，因部分公司受惠疫情解封，客戶訂單增加，及認列處分子公司利益，致獲利成長等。

上市公司獲利衰退最大的有「航運業、半導體業、塑膠工業」，這三大產業今年上半年稅前淨利就比去年少了7,630.85億元，尤其是航運業衰退最大，今年上半年只賺742億元，較去年少賺4,364億元，半導體業則賺逾6,000億、較去年少賺2,265億元，塑膠工業賺52億、較去年少賺逾千億元。

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