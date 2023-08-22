10年期公債最高得標利率 小升至1.2％

中央銀行22日代財政部標售300億元10年期公債，最高得標利率1.2％，較前一期6月標售的1.17％上升3個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。券商主管表示，升息預計進入尾聲，但後續預期美國聯準會（Fed）9月仍可能升息，為了平衡利率風險，資金仍是相對保守，利率因而小幅上修，投標金額倍數再放緩至1.72倍。



根據央行公布10年期增額公債標售結果，吸引515億元資金搶標，投標倍數1.72倍，較上期2.43倍下滑不少，明顯低於長期平均的2倍至2.5倍水準，投標保守下，最高得標利率小幅上升至1.2％。



券商主管指出，Fed明顯放緩升息步伐，市場對於長期利率風險持續降溫，但Fed保留後續升息可能性，市場對於利率環境看法分岐，也使投標意願轉趨保守，加上當前資金環境也不是太鬆，反映在10年新券最高得標利率因而回升。



投標倍數方面，券商主管指出，近幾期十年新券投標倍數是「一路向下」，主要是利率當前利率對業者而言不太有吸引力，主要還是以部分有資金去化需求的銀行為主，不惜成本也要填高利率飆下。



央行統計，本期銀行業搶下75.33％、或387.95億元籌碼，其次證券業標得22％、或113.3億元，票券業標得1.67％、或8.6億元，及保險業標得1％、或5.15億元。



銀行主管說明，近期觀察短債利率下不去，而長債利率則持續維持低檔，5年期公債利率已連三期卡在1.08％水準，而長天期公債利率反而則是向下趨勢，未來不排除台債也可能出現殖利率倒掛情形。



後續來看，銀行主管表示，美國核心通膨仍高，近期市場擔憂美國通膨死灰復燃，Fed不敢輕易放手，就怕重蹈80年代覆轍，保留再次升息可能性，市場消息面不少，反映投標意願上也不如前幾期踴躍。

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