8月22日一分鐘強弱勢股
8月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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晟銘電（3013）
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10.00
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股價帶量站上五日線及月線，但外資趁勢調節2,220張
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協禧（3071）
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9.95
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低價散熱股帶量攻堅突破月線，但外資趁勢賣超580張
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定穎投控（3715）
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9.94
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股價持續攻堅再創波段新高，但外資中止連三買轉賣超206張
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M31（6643）
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9.91
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IP股帶量走揚將挑戰千元關卡，投信買超189張已連五日加碼
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迎廣（6117）
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9.86
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低價機殼股強勢攻堅續創波段新高，外資買超526張已連五日加碼
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德微（3675）
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7.67
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車用商機持續看俏股價續創波段新高，法人買超1,183張
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金麗科（3228）
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7.03
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近期股價創低後反彈站回五日線上，外資中止連買轉賣超156張
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聚陽（1477）
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4.84
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股價橫盤震盪後轉強站上300元，法人買超1,678張
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致茂（2360）
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3.75
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股價震盪站回月線上，法人買超546張
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長榮航（2618）
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2.73
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盤後鉅額交易後隔日股價轉強，自營 買超1,332張
製表：證券新聞中心
8月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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長榮航太（2645）
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7.47
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近期股價連續攻堅後回檔五日線下，外資賣超2,822張
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駐龍（4572）
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5.38
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區間震盪跌破五日線及月線，外資及投信賣超494張
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五福（2745）
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4.99
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觀光類股震盪走弱，股價續創波段新低
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營邦（3693）
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4.52
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股價連續攻堅創高後拉回，外資仍買超130張
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矽力*-KY（6415）
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4.45
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七月營收呈現年月雙減股價續創波段新低，外資仍連兩日買超225張
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建準（2421）
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3.64
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股價持續高檔區震盪整理，外資賣超2,135張已連10日減碼
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長榮鋼（2211）
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3.26
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近期股價急拉創高後拉回守五日線，外資及自營商賣超1,380張
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中興電（1513）
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3.08
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股價震盪跌破月線，外資及自營商賣超7,609張
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盛達（3027）
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2.87
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股價震盪走弱跌破五日線，外資中止連7買轉賣超123張
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優群（3217）
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2.86
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股價持續低檔區震盪整理，外資及投信賣超521張
製表：證券新聞中心
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