8月22日一分鐘強弱勢股

8月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

晟銘電（3013）

10.00

股價帶量站上五日線及月線，但外資趁勢調節2,220張

協禧（3071）

9.95

低價散熱股帶量攻堅突破月線，但外資趁勢賣超580張

定穎投控（3715）

9.94

股價持續攻堅再創波段新高，但外資中止連三買轉賣超206張

M31（6643）

9.91

IP股帶量走揚將挑戰千元關卡，投信買超189張已連五日加碼

迎廣（6117）

9.86

低價機殼股強勢攻堅續創波段新高，外資買超526張已連五日加碼

德微（3675）

7.67

車用商機持續看俏股價續創波段新高，法人買超1,183張

金麗科（3228）

7.03

近期股價創低後反彈站回五日線上，外資中止連買轉賣超156張

聚陽（1477）

4.84

股價橫盤震盪後轉強站上300元，法人買超1,678張

致茂（2360）

3.75

股價震盪站回月線上，法人買超546張

長榮航（2618）

2.73

盤後鉅額交易後隔日股價轉強，自營 買超1,332張

表：證券新聞中心

8月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

長榮航太（2645）

7.47

近期股價連續攻堅後回檔五日線下，外資賣超2,822張

駐龍（4572）

5.38

區間震盪跌破五日線及月線，外資及投信賣超494張

五福（2745）

4.99

觀光類股震盪走弱，股價續創波段新低

營邦（3693）

4.52

股價連續攻堅創高後拉回，外資仍買超130張

矽力*-KY（6415）

4.45

七月營收呈現年月雙減股價續創波段新低，外資仍連兩日買超225張

建準（2421）

3.64

股價持續高檔區震盪整理，外資賣超2,135張已連10日減碼

長榮鋼（2211）

3.26

近期股價急拉創高後拉回守五日線，外資及自營商賣超1,380張

中興電（1513）

3.08

股價震盪跌破月線，外資及自營商賣超7,609張

盛達（3027）

2.87

股價震盪走弱跌破五日線，外資中止連7買轉賣超123張

優群（3217）

2.86

股價持續低檔區震盪整理，外資及投信賣超521張

製表：證券新聞中心

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