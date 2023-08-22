輝達財報前強漲一波 14檔AI股外資先給讚

AI霸主輝達（Nvidia）周一股價噴漲8.5％，創今年5月25日以來單日最大漲幅，也帶旺台股AI概念股今日表現，世芯-KY（3661）跳空直奔漲停，技嘉（2376）也一度亮燈，終場強漲超過8％，市場壓寶輝達財報行情。

美系外資投資報告預估，9月後AI伺服器的出貨將明顯提升，第4季動能更強，台灣相關AI上下游供應鏈的營收表現將優於輝達，並點名看好台積電（2330）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、晶心科（6533）、京元電（2449）、光寶科（2301）、台達電（2308）、致茂（2360）、華碩（2357）、緯創（3231）、技嘉（2376）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、金像電（2368）等。

在輝達將公布第二季財報前，滙豐（HSBC）、KeyBanc Capital Markets與BMO Capital Markets紛紛上調目標價；美系外資也預估AI的資本支出將從今年的430億美元，成長到明年上看660億美元，年增五成。

AI大爆發，台積電先進封裝CoWoS產能更是供不應求，預估可從今年11 kwpm倍增到明年25kwpm；另外，在下游ODM廠部分，緯創預計AI伺服器的GPU相關業務就將貢獻2023年營收約107億元，而2024年營收將成長到160億元，貢獻每股獲利（EPS）約1.19元；廣達、技嘉供貨同樣自9月後陸續增溫。

台股資深分析師認為，輝達即將在周三晚間交出財報成績單，股價行情未演先轟動，建議持股AI的投資人盤中若有高點酌量獲利了結，若想壓寶也可以等財報出爐再進場，但追高就是一場豪賭。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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