世芯登股王 電纜軟腳 矽統噴量 17檔喜洋洋

台股今（22日）收盤報16,437.61點，漲56.12點，漲幅0.34％，成交量3,035.5億元。輝達即將公布財報，激勵AI概念股衝高，緯創上揚2％、廣達收高3％、技嘉更大漲逾8％，加上台積電上漲4元助攻下，指數站上16,400關卡。

高價股再掀股王爭霸，世芯-KY拉出第2根漲停至2,380元，超車信驊，躍為台股新股王。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華城、秋雨、兆遠、系通等17檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股表現亮眼，上漲1.96％，電纜類股表現疲軟，挫1.51％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有10檔7.47％以上漲幅，其中7檔觸及漲停為晟銘電（3013）、華城（1519）、穎投控（3715）、世芯-KY（3661）、迎廣（6117）、銘旺科（2429）、秋雨（9929），其他依序為首利（1471）、技嘉（2376）、京元電子（2449）。

今日上市有10檔股票4.17％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為永固-KY（5546），其他依序為聯德（3308）、長榮航太（2645）、光麗-KY（6431）、駐龍（4572）、建通（2460）、泰福-KY（6541）、旭暉應材（6698）、矽力*-KY（6415）、偉訓（3032）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、廣達（2382）、長榮航（2618）、仁寶（2324）、英業達（2356）、光寶科（2301）、華航（2610）、友訊（2332）、京元電子（2449）。

台股上櫃股12檔7.67％以上漲幅，其中10檔觸及漲停為世坤（4305）、兆遠（4944）、系通（5348）、瑞築（6198）、業強（6124）、科嶠（4542）、協禧（3071）、逸昌（3567）、其陽（3564）、M31（6643）。

今日上櫃有10檔股票5.3％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為上揚（6222） ，其他依序為詠昇（6418）、擎邦（6122）、禾昌（6158）、合正（5381）、合邦（6103）、巨虹（8084）、高技（5439）、萬國通（9950）、松普（5488）。

上櫃成交量前10名個股依序為廣運（6125）、波若威（3163）、鼎天（3306）、華星光（4979）、力致（3483）、台燿（6274）、旭品（3325）、金居（8358）、僑威（3078）、廣明（6188）。

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