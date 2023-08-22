航空雙雄放量飛 散裝回魂再出發

台股今日鎂光燈仍聚焦AI，除電子股成交比重近8成外，市場亦關注航運股動向。長榮家族昨日公告長榮（2603）本月拋售長榮航（2618）獲利逾62億元，預計第三季入帳，股價雙雙走揚，長榮航放量反彈近3.5％，躍居台股成交量第三名，華航（2610）跟進高飛2％，成交量亦列居前10名，台灣虎航-創（6757）持續墜落3％成拖油瓶，散裝族群新興（2605）、中航（2612）、裕民（2606）、四維航（5608）聯袂回神走強，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）抗跌有撐，萬海（2615）翻黑回探49元，軍工概念長榮航太（2645）重挫7％，亞航（2630）、漢翔（2634）跟進走跌最為弱勢。

長榮集團兄弟各自爬山，長榮21日以鉅額交易轉讓長榮航32萬5402張，再加上8月14日處分5萬張，合計處分利益達62.55億元，將貢獻EPS達2.95元，預計第三季入帳。上半年EPS為4.79元，適逢美洲線運價明顯反彈，法人估前三季EPS將超過10元，目前持有長榮航降至40.11萬餘張，持股比7.43％，今日走揚約1.4％，守在月線之上，陽明（2609）抗跌有撐，萬海（2615）翻黑回探49元。

7月暑假旅遊旺季，航空股客運收入樂呵呵，長榮航（2618）達136.21億元創新高，年增4.03倍，外資於昨日盤後鉅額交易以每股35元溢價買進32萬5402張，總成交易金額高達113.89億元，今日放量反彈近3.5％，成交量衝高逾9萬張，躍居台股第三名，華航（2610）客運收入112.55億元、年增4.31倍，點火股價放量反彈2％，星宇航空（2646）客運收入20.23億元創新高，年增逾17倍，股價在量能不繼下走軟；股王台灣虎航（6757）營收12.64億元新創高，年增逾22倍，轉創新板上市後利空出盡股價跌跌不休。

航空族群上半年繳出三率三升佳績，業者預估高載客率、高票價一路到明年農曆年沒問題，下半年營運優於上半年，另外，業界已超前部署加密航網，新增航點、爭取國際旅客轉機或來台，防止明年旅運需求碰到天花板、票價面臨修正問題跟著迎刃而解。

散裝族群受累BDI指數回落昨日集體翻船，今日開低後力挽狂瀾，新興（2605）帶頭集拉大漲6％，站上近2月高點，帶動中航（2612）、裕民（2606）、四維航（5608）聯袂回神走強，扭轉昨日頹勢。

分析師表示，現階段可留意航運族群有機會受惠報價走揚自谷底彈升，散裝方面，巴拿馬運河枯水期導致運價飆升，裕民和台航的巴拿馬型船隻占比則最高，受惠程度可能最大，貨櫃航運方面，歐美線運價陸續調漲帶動SCFI指數自7月觸底反彈，美洲線占比最高的長榮為貨櫃三雄中第二季唯一獲利，第三季旺季獲利有望再向上。

（時報資訊 龍彩霖）

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