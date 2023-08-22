特斯拉催油門 定穎投控等概念股狂飆

美股昨夜四大指數僅道指收黑，科技股為主的費半指數與那指分別揚升2.83％、1.56％，輝達、特斯拉功不可沒，並助長今日台股盤初一度漲近150點、敲門16500關。其中，特斯拉昨夜狂飆7.33％，今日台廠部分相關概念股也重踩油門跟上，包括定穎投控（3715）疾拉漲停鎖死，廣達（2382）漲近4.5％，致茂（2360）、元山（6275）、華城（1519）攜手漲逾3％，另，台達電（2308）、義隆（2458）、毅嘉（2402）、智伸科（4551）、台積電（2330）、詮欣（6205）、和碩（4938）、聯嘉（6288）、鴻海（2317）、華孚（6235）、康舒（6282）等也紛紛持穩盤上，成為大盤助攻手。

特斯拉周一受惠券商將其股票列入「最佳投資」（best ideas）名單，多頭大喜，股價狂飆7.33％、收231.28美元。美國券商Baird Equity Research指出，特斯拉的降價策略以及降價對利潤的影響將在下半年影響股價，但電動皮卡Cybertruck上市、全自動駕駛系統獲得更廣泛的採用，以及擴展新市場等利多，可望帶來助益。Cybertruck是特斯拉2017年推出平價電動車Model3以來的最重要車款，分析師看好其可望大幅提升特斯拉的營收。特斯拉昨夜聞訊狂飆逾7％，也激勵國內概念股走強。

定穎投控（3715）電動車滲透率快速提升，多頭8月中旬開始加速爬升，近日休憩兩日後，今早隨追隨特斯拉猛踩油門，開盤不到3分鐘即飆上漲停鎖死，漲停買單高掛1.6萬餘張。定穎近年將產品重心放至汽車板，隨著汽車出貨量連兩季成長，加上電動車滲透率快速提升，推升今年第2季汽車板業務占定穎營收比重已達70％，成為公司營運重要引擎。定穎預期，隨著電動車滲透率提升，2024年汽車板占營收比重約70％，其中電動車占汽車板比重約20％。

華城（1519）積極搶灘充電樁市場，加上強韌電網計畫等業績前景皆看好，股價持續墊高，今早再改寫266.5元天價。華城今年有三大成長引擎，包括充電樁等綠能產業、強韌電網計畫、外銷事業，目前在手訂單超過100億元，訂單能見度更看到3年。華城11年前即開始布局綠能充電樁事業，也與不少車廠策略合作，包括提供CPO服務與充電樁建置等給麥拉倫、Mercedes-Benz、KIA、LEXUS、Toyota、OPEL、MG等，若以充電站營運看，華城電能全台市占約15％，位居龍頭。

（時報資訊 李慧蘭）

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