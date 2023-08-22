8/22上市、櫃企業營運快報

今（8/22）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.定穎投控(3715)自結7月稅後盈餘為9900萬元，年增182.86%，電子產業傳統旺季不旺陰霾籠罩，定穎投控表示，下半年營運與上半年持平或小幅成長，公司希望透過產品組合優化，達成獲利成長目標。

2.經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)看好有氧運動熱潮，為提供不同年齡消費者更多元選擇及周邊商品，宣布下半年推動「FORCE團課」與「運動商品」兩大目標，總經理林洵賢預估，在自營、聯名商品及團購業績挹注下，今年商品營收可望年增逾25％。

3.萬達寵物(6968)申請登錄興櫃一般板股票。萬達寵物成立於100年6月，主要業務為寵物食品及用品銷售、寵物美容服務，董事長為陳樂維，總經理為李俊廣，目前股本為3.99億元，112年上半年合併營收為12.32億元，稅後盈餘為4960萬元，每股盈餘為1.34元。

4.宏達電(2498)旗下內容品牌VIVE ORIGINALS所開發，全球第一個全息元宇宙平台BEATDAY，攜手台灣春魚工作室旗下虛擬偶像，打造台灣首場6自由度(DoF)虛擬偶像演唱會《鏡花水月Illusionary》。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，BEATDAY將成為台灣首個提供此類演出方式的創新平台，填補市場空缺，不僅如此，也將帶著這一創新的商業模式邁入亞洲其他區域，引領創作者迎向全球商業市場。

5.日圓持續貶值，隨時都會出現換匯甜蜜點；國泰金控公布8月國民經濟信心調查結果，時事題針對民眾未來增持貨幣的目的進行調查，近7成受訪者未來半年有增持外幣的意願，其中，多數民眾想增持的貨幣是美元與日圓。

6.台灣大寬頻4K Android Box，一次整合MyVideo、Disney+、雲端遊戲、上百台電視頻道，享受高畫質多元串流影音。MyVideo不僅最新上架《捍衛任務4》、《蜘蛛人：穿越新宇宙搶先版》，改編DC漫畫的《閃電俠》也將於8月29日上架；同時因應鬼月，推出「鬼片達人」專區，9月16日前觀賞《安娜貝爾》、《咒怨》等電影，就有機會獲得看片金500元。

體育迷也可透過台灣大寬頻，零時差掌握精彩體育賽事。博斯頻道將於8月28日起，獨家直播《美國網球公開賽》，申辦台灣大寬頻「博斯運動套餐」，每月99元即可收看博斯運動二台、博斯網球台、博斯魅力台等6個頻道，還有機會獲得限量球帽，並加碼送500M容量超級錄影機，以及運動套餐3個月免費看。

7.廣運(6125)針對媒體報導提出說明，公司自2018年底成立熱傳事業群，未對外發佈其產品客戶資訊，目前提供水對氣／水對水／雙相浸沒式等領域，提供客戶熱傳導完整解決方案。

8.永豐金(2890)遭外資連7賣後，昨天外資轉賣為買。永豐金總經理朱士廷日前法說會為金融股叫屈，也表示對下半年景氣審慎樂觀。他強調永豐金的獲利是持續爆發，永豐金控7月自結單月稅後淨利達23.7億元，創歷史單月新高；累計1-7月稅後淨利124.44億元，亦再續創歷史同期新高。

9.合庫金(5880)連續10個交易日遭外資賣超，金控7月稅後盈餘21.11億，較去年同期衰退2成以上；累計今年1-7月稅後淨利119.29億，較去年同期微幅衰退，前7月每股盈餘（EPS）0.83元。

10.AI巨頭輝達在即將公布財報前夕，投資人進場大力敲進，8/21股價大漲8.47%，再加上超微及特斯拉等科技巨頭助攻，帶動美股回神，FANG+尖牙指數單日漲幅2.84%，今年來累積漲幅68.88%，大幅超越其他美股指數。追蹤尖牙指數的統一FANG+ETF（00757），也因投資人看好前景，趁回檔之際悄悄買進，連續7個交易日獲得淨申購，最新規模100.76億元，重返百億大關。

11.劍麟(2228)今年以來汽車銷售事業持續回溫，帶動上半年獲利年增26.9％，每股盈餘2.73元，展望下半年，大陸需求攀升，法人估計第3季營收維持季增表現，今年全年獲利有望維持去年水準。車用散熱片預計明年放量，成為新成長動能。

12.緯創(3231)以自主移動機器人解決方案Wifundity與犀動智能Aiello合作，共同推出AI智能助理配送機器人解決方案，瞄準智慧旅宿自動化服務，全面提升飯店旅宿營運效率與房客住宿體驗。

透過結合Wifundity機器人服務管理平台及自主開發的智能配送機器人，串接犀動智能Aiello AI智能語音助理-小美犀，房客將能夠透過語音互動及AI語意分析，輕鬆實現需求物品的自動配送，同時整合通訊、電梯控制之場域系統，為旅宿產業帶來智慧自動化的嶄新體驗。