蜜月行情！宏碩系統掛牌 盤中漲幅逾4成

宏碩系統（6895）今（22）日以每股100元正式上櫃掛牌交易，早盤股價最高來到143元，蜜月行情漲幅一度達43％，該公司除了以高端的真空微波技術長期與軍用客戶以及晶圓製造大廠合作外，近期也打入人造裝飾鑽石、製鞋業、5G應用等供應鏈，公司未來營運動能樂觀。

半導體零組件約占宏碩系統營收40％，並且擁有超過50％的高毛利，宏碩系統在半導體零組件上有一項相當重要的產品就是為「E-Beam」檢測設備所開發的真空電引入元件（Feedthrough）。荷商半導體設備大廠對於真空電引入元件具有極高的漏電流規格要求，在與全球多家業者嘗試研發後，只有宏碩系統能符合該公司要求。

展望未來，宏碩系統董事長趙勤孝表示，除了原本的軍工、半導體產業，近年跨入的製鞋業、生技業、人造鑽石外，鋰電池也是公司未來相當重視的產品之一。微波源系統設備可應用於電動車產業中的鋰電池製造過程中，特別是可以解決鋰電池隔離膜製造過程中的不均勻、無法對金屬微波加熱等問題，使得鋰電池的製造更加穩定和高效。隨著電動車市場的不斷增長，以及各領域應用越來越成熟，宏碩系統後續營運動能相當值得關注。

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