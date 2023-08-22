當沖翻船!又見少年股神被擊落 網1原因苦勸

台股近來當沖氣盛，繼AI一哥緯創日前驚爆違約交割，東哥遊艇昨（21）日也爆出千萬違約案，金額高達7,792萬元，寫下今年最高紀錄，引發網友熱議，有人表示去沖主力股簡直是嫌錢多，也有網友直呼寧空緯創、也不要空東哥。而東哥今（22）日開盤股價小漲1.5元至438元，似乎未受影響。

根據證交所昨日公布的證券商最新申報紀錄，投資人上周四（17日）違約買進、賣出總金額為1.31億元，買進、賣出相抵後金額為142.34萬元，其中最受矚目的是東哥遊艇，凱基證券高雄分公司申報7792.1萬元違約。

東哥遊艇是國內最大的遊艇業者，上半年稅後純益11.15億元，年增20.2%，EPS以12.68元創高，但日前下修今年營收預測，從年增20％降至年增12％~15％，導致半年報公布以來，股價修正幅度高達2成，因此不少當沖客想睹一把，進場作價，壓注反彈行情。

東哥遊艇當天股價高點為463.5元，低點435元，高低價差28.5元，但當沖客進場沒錢交割，也讓網友大嘆「血遊艇」，「東哥超猛，擊落無數少年股神」、「少年股神是不是已經躺在愛河了」，還有提醒「寧願空緯創也不要空東哥，珍惜生命」，直言敢沖這種主力股真的是嫌錢太多，主力算一下籌碼直接試你手骨粗細，根本嘎一下就畢業，但也有人批評，「能夠違約交割那麼多，券商自己也有問題」。

此外，證交所8/2才公告，共有9家券商申報緯創違約交割，涉及的券商包括企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金等，合計違約金額4865萬餘元，當時是繼3/22永豐鳳山申報長榮3985萬元，7月19日元富新竹、元大發財、永豐苓雅等申報華孚2522萬餘元後，今年來第3起違約案。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）