8/22盤前》車用急單湧現 這2檔大進補

台股今（8/22）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.輝達將於周三美股收市後公布上季業績，投資人普遍憧憬如前次一般有超出預期的表現，由於昨日已傳出AI晶片業績強勁，市場積極搶進輝達股票，輝達21日收盤猛漲36.68美元，漲幅8.47%，收在469.67美元，創下5月以來最大單日漲幅，逼近五周前締造的歷史高位。

2.台股21日量能大幅縮減，顯示買盤呈現「停看聽」，投資專家認為，短線盤勢有望以盤代跌，逐步消化調節壓力，操作上，建議鎖定產業景氣谷底已過，中長期營運展望正向的個股，如元太（8069）、茂順（9942）等。

3.電動車冠亞軍得主去年易主，在2022年全球前十大電動車品牌榜中，比亞迪以逾180萬台的銷量，成功超車Tesla，奪下桂冠，預期已掄元的比亞迪今年銷量將以年增七成的速率，直上300萬台，相關散熱供應鏈元山（6275）、泰碩（3338）業績進補在望。

元山總經理劉賢文表示，7月起車用客戶展開追單，伴隨急單不斷湧現，現車用訂單能見度已來到2024年，部分訂單甚至已經下到2025年，以致主攻車用的高雄廠與達伸廠產能現都已滿載，且一路滿到今年第四季。

泰碩深耕中國車用市場多年，繼拿下比亞迪中控模組散熱應用訂單後，新增新車款ADAS散熱模組訂單，泰碩總經理梁竣興表示，ADAS散熱模組訂單在今年6月進入試產，目前仍在為量產做準備中，預訂量產時間為第三季末、第四季初。（閱讀全文）

4.矽智財（IP）族群領頭羊世芯-KY（3661）挾法說會上調財測利多，21日跳空漲停，躍上股后地位，亮眼表現一掃市場先前對IP族群的保守氣氛，族群二哥創意（3443）股價修正已久，樂觀派外資看好股價反攻，同族群的M31（6643）、晶心科（6533）等，同樣獲得法人青睞。

5.美國聯準會主席鮑爾本周將於傑克森霍爾年會上發表演說，市場預期鮑爾將強調將高利率維持更長時間，美債殖利率受此提振而走升，華爾街股市21日開高走低，道瓊工業指數盤中一度跌逾250點，不過在重磅科技股的帶領下，那斯達克指數與費城半導體指數勁揚，道瓊漲幅也明顯縮窄。

道瓊工業指數收跌36.97點，跌幅0.11%，收報34,463.69點；標普500指數上漲30.06點，漲幅0.69%，報4,399.77點；那斯達克指數勁揚206.81點，漲幅1.56%，收在13,497.59點；費城半導體指數攀升98.01點，漲幅2.83%，收在3,560.74點。

6.輝達（NVIDIA）財報市場聚焦，人工智慧（AI）題材蠢動，受惠AI需求持續提升拉抬400G、800G交換器滲透率，加上美國基建、5G新應用晶片「三大亮點」加持，網通股利多熱炒，智邦（2345）21日攻漲停改寫新天價，領軍統振（6170）、波若威（3163）齊攻頂，上市通信網路類股指數大漲1.34％，榮登類股漲幅之冠。

7.生成式AI成全球各國軍備新勢力，繼沙烏地阿拉伯擬斥資130億美元擴增投資後，英國政府為了趕上歐美腳步並在全球AI產業搶得優勢，將斥資高達1億英鎊（約1.3億美元）向輝達採購數千顆AI晶片。法人指出，預料緯創、技嘉、奇鋐及Supermicro等可望受惠。

8.旺季到，散熱族群看第三季普遍回暖，季增已成「低消」，特別是大啖AI伺服器商機的建準（2421）、奇鋐（3017）對第三季展望相對樂觀；建準預估第三季營收將逐月成長，奇鋐則保守估，第三季營收只會比第二季好一點，但毛利率卻會增加很多，至於今年營運第二季落底的雙鴻（3324），隨客戶VGA晶片到手迎來了急單，法人估第三季營收季增幅度，有機會放大至雙位數。

9.行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將於8月28日登場，生技業更是政府5+2產業創新計畫重點，BTC題材發酵，21日藥華藥（6446）領軍上攻，新藥族群股價表現不俗，投信季底作帳行情開始暖身，法人買盤開始進駐。

統計8月以來，三大法人敲進藥華藥逾6千張，中裕（4147）、智擎（4162）、訊聯（1784）、松瑞藥（4167）、合一（4743）、北極星藥業-KY（6550）、太景*-KY（4157）共計七檔個股，三法人8月以來買超逾千張以上有泰博（4736）、優盛（4121）、佐登-KY（4190）、順藥（6535）、浩鼎（4174）等五檔買超張數落在300～800張左右。

10.長榮集團四兄弟和平分家的輪廓越見清晰，長榮21日以鉅額交易轉讓長榮航32萬5,402張，再加上8月14日處分5萬張，合計處分利益達62.55億元，以股本211.64億元計，將貢獻每股稅後純益（EPS）達2.95元，預計第三季入帳。適逢美洲線運價明顯反彈，法人估前三季EPS將超過10元。

11.網路設備大廠思科（Cisco）自從8月16日發布亮眼財報及樂觀展望後，在上周股價表現優異，逆勢美股走揚，周漲2.32％，收在55.04美元，將挑戰2022年2～4月套牢區，台股思科供應鏈下半年營運將迎來旺季，法人點名有啟碁（6285）、神準（3558）等營運看俏。

12.保瑞集團再添生力軍！21日宣布，透過出售保瑞聯邦（簡稱保聯）換取晨暉生技36％股權，並躍居晨暉單一最大股東，盛保熙更將成為新晨暉董事長，並拿下過半的四席董事，最快11月營收納合併報表，雙方攜手搶攻全球上千億美元的保健品市場。

13.玉山金控新十年大計，海外獲利要穩占3成以上。玉山金上半年稅後純益105.5億元，創同期新高，年成長近49％，財管與海外獲利主要來源。玉山金董事長黃男州21日在法說會上表示，玉山第四個十年，將力拚海外市場獲利穩定在獲利的1/3。

14.功率導線架大廠界霖（5285）今年以來累計營收雖較去年同期衰退逾2成，不過，該公司先前開發的車用導線架下半年將進入量產，加上先前積極布局車用、工業領域新品，後市出貨也將逐步放量，客戶拉貨力道可望回升，預期有助下半年營收明顯好轉。

15.特斯拉獲得券商Baird Equity Research列入「最佳投資」（best ideas）的名單，看好Cyber​​truck、全自動駕駛以及新市場皆是特斯拉未來的潛在催化劑。特斯拉周一結束連續六個交易日的跌勢，收盤大漲15.79美元，漲幅7.33%，收報231.28美元。

16.汽車板廠定穎投控（3715）應主管機關要求，公告7月損益自結數，上月營收寫近十個月新高，且為單月歷史第三高之下，自結7月稅後純益9,900萬元，年增182.86％，一個月的獲利就超過整個第一季，自結7月每股稅後純益（EPS）達0.36元，若加計上半年EPS 1.2元，累計定穎今年前七月EPS達1.56元。

17.正新（2105）瞄準東協機車胎售服（AM）市場需求，決議將斥資1,000萬美元擴充印尼廠機車胎產能，同時把握電動車發展趨勢，擴大電動運具輪胎布局，切入電動自行車、電動機車與電動車大廠的原廠胎供應鏈，下半年還將進軍電動車胎售服市場。

正新今年營運猶如倒吃甘蔗，漸入佳境，第二季合併營收為246.23億元、毛利率24.07％、稅後純益為20.78億元、EPS為0.64元，均優於第一季與去年同期；累計上半年稅後純益為36.61億元、年增45.14％，EPS達1.13元。

18.欣技（6160）因遞延出貨效應影響，原訂第二季出貨的新興市場標案遞延至9月，加上與東南亞、日商合作新品專案陸續發酵，預計下半年營運逐季走揚，且因導入服務占比提升，在產品組合改善下，毛利率看增，獲利可望繳出優於上半年成績。

19.被動元件大廠持續去庫存，儘管第三季旺季不旺，但是去化已見成效，包括國巨（2327）、華新科（2492）、興勤（2428）、臺慶科（3357）、立隆（2472）嚴控稼動率，第二季存貨水位為最近六季至七季以來新低紀錄，不少公司存貨週轉天數跌破100天，朝健康水位的低標邁進，去庫存有成之下，被動元件產業只欠需求東風。（中性看待）

20.愈跌愈要進場。國泰金控21日公布8月國民經濟信心調查，在景氣走緩及緊縮政策下，國人購屋意願明顯提升，有18.5％民眾認為現在是買房時機；同時，近期股市回檔，但股民信心反而更強勁，有32％民眾有意「錢進股市」，雙創去年4月以來的17個月新高。

21.終端消費電子需求仍顯疲弱，記憶體大廠庫存壓力尚大，市場行情也未正式反轉向上；不過，記憶體供應鏈中多家廠商著手辦理現金增資，積極向資本市場籌資，以充實手中銀彈，靜待整體行情回升之日。

近期記憶體相關廠商包括記憶體模組廠商威剛（3260）、利基型記憶體華邦電（2344）及通路商至上（8112）不約而同皆有辦理現金增資，顯見積極籌備現金庫存的動作。（中性看待）

22.達麗（6177）下半年滿手好牌，本業方面將有三筆新案將邁向完工交屋高峰，包括總銷30億元「上東京」、64億元「創世紀」、40億元「國家強棒」，完工交屋高峰將落在下半年，法人估達麗下半年業績可望飆高，推升全年表現。

23.為精進原料大溯源管理，國產建材（2504）21日宣布已斥資數千萬元，在台北港成立可執行國家級檢驗能力TAF實驗室。

除台北港的北部實驗室，國產表示，未來仁武廠也預計成立符合南台灣需求的南部實驗室，朝申請TAF認證實驗室努力，直攻台積電、日月光、華邦電等半導體高科技廠辦與重要指標建案。

24.因應客戶要求分散產地，成衣代工廠聚陽（1477）印尼、孟加拉廠明年將陸續投產，光隆（8916）印尼廠也即將投產，市場預估，新產線將可為聚陽、光隆產能提升5％～10％。

25.日圓匯率自今年5月起相對維持低點，加上暑假是國人赴日旅遊旺季，日圓換匯量持續增加。據財金公司統計，上半年外幣結算平台的日圓交易值總計達新台幣8,385.64億元，創有統計以來的歷年同期新高，同時連續17個月交易破千億元。

26.8月下旬面板報價出爐，市場研究機構TrendForce指出，電視面板今年以來已經大漲超過3成，雖然下游品牌廠對於漲價有雜音，但在面板廠「按需生產」的操作之下，8月仍有3～5％的漲幅。TrendForce研究副總范博毓指出，9月面板價格漲勢將會明顯收斂，隨著面板廠轉盈，第四季面板價格漲勢恐將告終。（中性看待）

27.資服龍頭業者精誠資訊董事長林隆奮指出，未來將提高服務類收入，其中相當看好電子商務潛力。精誠認為，品牌業者未來都要發展電商，而精誠可以從系統、行銷、通路及雲端服務等項目，提供一條龍式服務。

精誠上半年稅後純益8.81億元，年增87.29％，每股稅後純益3.56元，創2015年來新高紀錄。上半年合併營收165.6億元，年成長7.46％，符合預期。

28.記憶體市況在國際大廠調控減產後，價格及需求醞釀回升，產業可望有優於上半年表現，記憶體封測廠包括力成及南茂春江水暖鴨先知，表示看好第三季記憶體封測回升力道，市場法人也認為，除了記憶體封測之外，包括日月光投控、AI測試受惠的京元電子8月及第三季營收可望同步維持回升趨勢。

國際記憶體原廠擬擴大減產，不僅是韓系三星、SK海力士相繼宣布，將進一步減產NAND Flash，美系美光也將跟進擴大減產幅度，期待更進一步減少市場供給量，進而推動報價出現回升。

29.大洋（1321）21日法說表示下半年加工、建材、PVC等三事業部市況可望回溫，惟合皮事業部市況仍不明朗，大洋將強化生質材、功能性薄膜等高附加功能產品開發及認證，擴展新訂單來源。此外，大洋表示將加速資產活化，中和土地已與特定建商洽談合作重啟開發。

30.南僑（1702）受惠兩岸餐飲市況回復常態，營收與獲利同步增長帶動下，21日公告7月自結稅後純益達6,300萬元，每股稅後純益0.25元，較去年同期大增1.5倍。展望8、9月，有中元、中秋兩大節慶旺季需求支撐下，市場看好南僑第三季獲利增長動能。

31.泰山（1218）儘管處分多數全家（5903）股權，但仍保有3％持股，在全家轉投資全家國際餐飲釋股下，泰山21日公告投資全家國際餐飲股權認購案，依持股比認購全家國際餐飲9萬1,874股，認股比約0.4％，金額逾506萬元。

32.由於汽車內更大型、全景、互動式和直覺顯示體驗的需求提升，不論車用中控面板、副駕面板、甚至乘客端面板導入數量全面成長，座艙內使用面板面積越來越大，推升車用需求不墜。

其中，智慧座艙加速人機介面顯示螢幕規格升級，車用螢幕顯示技術將為各家廠商的兵家必爭之地，奇景光電、聯詠、敦泰等驅動IC公司，布局車用已久，在時值消費性電子疲軟，提供業績支撐。

33.不畏台股近期盤整震盪，最近一周52檔台股ETF基金受益人再增近12萬人，今年以來共增88.8萬人，總受益人數突破500萬大關，顯示存股族已經將台股ETF基金視為中長線投資標的，大盤下跌時反而成長線買點。

34.生成式人工智慧（Generative AI）異軍突起，帶動客製化晶片（ASIC）需求走揚，摩根大通點名IC設計大廠博通（Broadcom）和邁威爾（Marvell Technology）將是最大受惠者。

此外，英國競爭與市場管理局（CMA）21日決定，在經過第二階段的深入調查後，批准美國博通以690億美元收購雲計算的軟體服務公司VMware的交易。

35.公股銀積極鎖定外幣海外聯貸市場，因各國持續升息，聯貸市場目前新台幣借款利率多高於2％，但美元借款實際承作利率則在6％以上。公股銀主管指出，美國去年至今持續升息後，美元聯貸利差極佳，收益空間拉大，各行庫今年都打算拉高海外放款及海外聯貸。

36.公平會准了！裕隆集團旗下子公司裕融董事會於6月通過以9.5億入股觔斗雲聯網科技（LINE TAXI）後，21日宣布已獲公平會拍板通過。裕隆集團10月將進一步宣布合資後的最新規畫，將把旗下包括格上租車、裕電俥電及行冠企業，導入相關服務至LINE TAXI。

37.最新實價登揭露，大安森林公園首排豪宅「勤美璞真」24樓戶7月以月租金60萬元出租，創下台北豪宅實價租金最高總價紀錄。過去台北豪宅最高租金總價包括「西華富邦」、「文華苑」等都曾有單戶月租超過50萬元的租案；其中，過去曾創下52萬元台北豪宅月租金最高紀錄的「文華苑」5樓戶，今年續租實價月租為52.5萬元，不過很快被「勤美璞真」打破。

38.國內半導體先進製程AMC（懸浮氣態污染物）防治廠濾能（6823）今年來營運雖受半導體產業趨緩影響，但該公司在台南科學園區的新廠預計10月量產，初期預計擴充月產能5萬片，新產能貢獻下第四季營運可望回升。

39.冷凍冷藏廠裕國（8905）為擴大營運，預定投資興建南投二廠，除用於產銷自有品牌產品，並將與客戶合作拓展冷鏈產品，在肉品、罐頭代工業務之外，另闢業績藍海。裕國預定2025年取得占地989坪土地後，開始南投二廠建廠計畫。

40.台股21日開高後下滑，終場僅收在平盤，不少電子股表現也相對平淡，不過，人氣股經過股價修正後，法人正看好重振旗鼓。中信投顧認為，第二季就是智原（3035）全年營運谷底，給予「增加持股」投資評等；凱基投顧青睞技嘉（2376）下半年至2024年展望正向，給予「買進」投資評等。

B.利空因子：

1.經濟部21日公布最新外銷訂單統計，7月外銷訂單477.3億美元、年減12％，連續11個月負成長，但表現已優於預期，主因是電子產品出現通訊晶片長單與記憶體等電子產品一次性大單。整體來說，第三季「轉正機率小」。

2.電子產品因終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，導致晶圓代工、印刷電路板、封測等接單減少，但記憶體、IC設計、晶片通路接單增加，整體電子產品接單金額為177.1億美元、年減0.4％。

3.輝達（NVIDIA）財報重磅訊息公布前，市場觀望氣氛濃厚，台股21日指數開高收平，以16,381點作收，成交金額萎縮至3,000億元以下，創逾兩個月以來新低量。法人研判，台股半年線具支撐力道，量縮顯示市場賣壓不大，預料指數上攻仍待利多消息點火。(中性看待)

4.經濟部投審會發布最新統計，2023年前7月核准僑外投資1,321件、年減7.36％，投增資金額68.5億美元、年減29.29％，主因是去年同期核准離岸風電及綠能等大型投資案件，導致基期墊高，但前7月投資金額仍是近10年來次高。

5.又一農產品遭大陸禁止進口。大陸海關總署21日公告，因近日從台灣輸入芒果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，即日起暫停台灣芒果輸陸。農業部對此表示，影響有限。

6.傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在美東時間24日登場，外界目光將聚焦在美國聯準會主席（Fed）鮑爾25日發表的演說。經濟學家預期他將釋出鷹鴿並陳訊息，一方面暗示升息循環已接近終點，但鑒於通膨仍高出目標，將繼續維持限制性利率一段時間。（中性看待）

7.路透公布的最新調查指出，高達9成受訪經濟學家認為聯準會（Fed）的升息循環可能已經結束，至於逾半數受訪者預期Fed至少要等到明年3月底後才會降息。

8.擔憂中國大陸景氣放緩，令半導體大廠對投資的態度轉趨謹慎。全球十大半導體製造商2023年製造設備投資額預估將是四年來首度下滑，且減幅恐創十年來最大。

9.「越南特斯拉」VinFast於15日在那斯達克上市首日股價狂飆254％，市值升破850億美元，不料蜜月行情僅有一天，隨後三個交易日股價大幅滑落，市值蒸發逾一半。

10.印尼政府在上周末登場的雅加達車展上宣布，延長電動車補助計畫，盼能吸引更多業者投資印尼電動車產業，讓印尼打敗泰國與印度成為東南亞電動車生產大國，無奈國內電動車價格不親民，消費者不埋單。

11.目前大陸實際利率較高，不利於投資和消費；貸款市場相對金融市場利差縮小較多，會影響資金進入實體經濟，仍需要人行繼續降低政策利率、存款利率。

12.雖然剛宣布首檔債券展期方案，但大陸房企巨頭碧桂園的財務危機陰霾並未消散，外界傳該公司帳面資金僅剛好足夠、且必須運用在保交樓上，如何應對後續債務到期狀況，備受市場關注。

13.憂心大陸房市風險蔓延、擴大，國際投行高盛21日在三個月內第二度下調對大陸股市的看法，將MSCI中國指數成份股的全年每股盈利增長預測，從原先估計的14％，下調至11％，並將12個月指數目標從70下調至67，但仍比上周五（18日）收盤高出13％。

14.買房時要特別留意房地使用的管制規定，以免買了房還不能住。有民眾購入台北市商業區內的房子後，直接拿來當自住房屋使用，房屋稅也適用自用稅率，結果被北市府開罰還要求限期恢復商用，主因就在商業區的房子不能拿來自住用。

15.中央銀行21日公布第二季國際收支，經常帳順差222.4億美元，上半年經常帳順差413.3億美元，雙創歷年同期第三高，金融帳淨流出210.5億美元，已連續52季、長達13年淨流出，續創史上最長紀錄，累計淨流出已約7,630.9億美元，另央行準備資產增加52.2億美元。（中性看待）

16.新竹房價再寫驚奇，實價揭露豐邑機構在竹北高鐵特區的「浩瀚寬郁」12樓戶別，成交單價達每坪80.4萬，衝破新竹房價8字頭天花板，也讓新竹成為全台繼雙北、台中之後，第四個房價觸及8字頭的都會區。

17.港務公司將修訂「高雄港非自用遊艇從事遊港業務管理要點」，向非自用遊艇收取每船每月3萬元管理費，卻對娛樂漁船、觀光船只收每航次500元，遊艇休憩業者跳腳痛批「如同強收過路費」，要求對娛樂漁船、觀光船、自用遊艇一視同仁。港務公司指出，管理費與保證金收取並非目的，後續收取方式仍須透過座談會與遊艇碼頭業者及非自用遊艇船主溝通，並達成多數共識後實施。

18.驅動IC族群公司法說會暫告段落，受制於終端消費持續疲軟及面對中國大陸廠商競爭加劇，驅動IC業者對消費性產品維持相對悲觀看法。不過在車用產業應用別，聯詠（3034）、敦泰（3545）及奇景光電則是看到反彈契機，成為保守營運中的一絲曙光。（中性看待）

19.國光生技（4142）流感疫苗樂觀明年歐洲客戶代工訂單回溫，並將加速進入巴西等南半球國家，拓展業務藍海；與韓國藥廠SCD合作的眼藥生物相似藥，第四季將在日韓申請藥證，整體營運蓄勢待發。

國光生受整體景氣低迷拖累，國際委託訂單比預期趨緩，壓抑上半年營收表現。國光生21日表示，今年本業先拚穩，明年國際委託業務有望重回成長。

20.機殼廠迎廣（6117）應主管機關要求，公告7月損益自結數，單月稅後純益1,500萬元，年減26.52％，每股稅後純益0.17元，年減26.09％，雖然呈現年減，但已較上半年每股淨損0.58元好轉。

21.陸企恒大日前在美國曼哈頓破產法院依《破產法》第15章聲請破產保護，大陸房地產開發商接連暴雷引發關注，專家分析指出，這代表北京政府需祭出1兆美元的救市方案，得不計代價拯救房市。

根據MarketWatch報導，金融顧問機構Clocktower Group策略長Marko Papic受訪時說，恒大赴美國紐約申請破產保護，這樣的事件顯示，北京當局必須儘快推出大規模的振興計畫，以支撐大陸陷入困境的房地產市場。

22.台灣房價居高不下，其中竹北地區受惠竹科效應，有預售案銷售價曾飆上8字頭，但一名網友在PTT發文指出，他發現房價開始默默下降，竹北某建案轉售賠了100多萬元，文章曝光後引發網友討論。

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