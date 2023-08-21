外資大提款 新興亞股H2乏力

全球股市下半年欲振乏力，外資8月以來調節新興亞股超過60億美元，其中賣超台股逾46億美元，且光是上周提款達22億美元，法人統計，從7月下旬，外資連五賣台股，金額已創今年來最大量逼近64億美元；股市表現方面，新興亞股上周下跌3.8％，個別國家中以越南重挫4.4％、新興亞股中跌最深。

美中利空夾擊，台股指數同步修正。中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，近期受穆迪調降美國十家中小型銀行信評的利空消息影響，AI概念股劇烈洗刷，加上外資現貨操作心態保守，台股呈現震盪整理後跌破季線。目前台股決勝關鍵在於指標股止穩的速度，特別是AI股，而AI大廠輝達將於8月23日公布最新財報，屆時資金是否回流AI股，要進一步觀察。

張圭慧指出，目前AI相關營收占比較高的企業，業績表現相對較佳，製造設備、設計、材料等其他領域的企業未來出貨表現也可期，半導體ETF網羅上中下游各領域的龍頭企業，如環球晶、聯發科、台積電、日月光等，預計能搭上此波利多趨勢。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南第二大權值股Vingroup（VIC）旗下電動車廠Vinfast在美國上市，上市第一天8月16日股價暴衝，第二天反轉下殺20％，連帶拖累Vingroup（VIC）股價跌停，拖累整體大盤表現，加上近期越南漲幅相對高，引發獲利了結賣壓出籠。

張晨瑋進一步說明，短期因VIC而起的波動可能持續影響大盤，但整理過後，越南市場有望因流動性因素提振。此外，越南盾近期下跌1％，但與周遭新興經濟體下跌幅度約莫相當，並未出現超跌現象，且由於外資直接投資流入、貿易餘額增加、國際旅客湧入，越南央行今年以來外匯存底呈現上升，仍有底氣抵禦越南盾。

群益大印度基金經理人林光佑表示，受惠於經濟表現強勁增長，以及市場風險偏好提高，使得今年來印度股市率創新高，近期雖受到國際不確定性干擾下，加上累積漲幅後面臨獲利了結壓力而稍有回檔，但整體多頭趨勢仍在。

富蘭克林證券投顧表示，歷史經驗顯示在美股歷經一波亮麗漲勢後，出現5％至10％的修正實屬正常的良性修正，並非多頭格局的轉向，擔心短線波動者可增持美元短期票券型基金、精選收益複合債及美國穩定月收益平衡型基金，並採分批加碼或大額定期定額策略介入，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市（亞洲小型股/印度/日本股市）三大趨勢，將持續擔綱盤面的多頭主流。