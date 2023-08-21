東哥遊艇爆7,792萬元違約交割 今年來最大

台股由AI股帶動跌破季線，儘管AI股風聲鶴唳，但21日傳出鉅額違約交割案為東哥遊艇（8478），凱基高雄分公司申報7,792.1萬元的違約，是今年來爆出最高金額違約交割案。

證交所21日公告，證券商申報投資人違約買進、賣出合計總金額為1.31億元，為今年僅次於8月2日1.46億元之後的第二高，不過，買進、賣出相抵後金額有僅142.34萬元。

依證交所規定，違約資訊揭露標準：「同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額加計非當沖交易違約買賣總額合計達2,500萬元」的個股，則有東哥遊艇，金額達7,792.1萬元。

東哥遊艇7月27日盤中高點660元之後，一路大跌，跌到8月10日之後，股價在430～450元之間橫盤，不過，當沖十分盛行，7月20日曾逼近7成當沖占比，達到69.92％，於7月26日掉到33.05％，之後在8月11日衝上69.45％，8月15日曾高達71.18％。

今天公布違約交割主要是上周四（17日）交易，當天當沖占比為63.93％，股價高低點為463.5元及435元，收458元上漲16.5元。市場研判不排除是有人看錯趨勢，當沖賠錢無法交割。

延伸閱讀

股匯雙殺 AI股爆違約交割

券商申報緯創違約交割4,865萬 今年最大案

高檔拉回 華孚爆違約交割2,522萬元