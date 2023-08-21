外資先卡位AI股 買超冠軍竟是這檔ETF

全球AI龍頭輝達本周將公布第2季財報，市場期待好消息，台股在AI概念股反彈之下，早盤一度上漲逾百點，可惜AI股開高走低，廣達、仁寶、光寶科翻黑，加權指數漲幅縮水，終場小漲0.18點，收16,381.49點，成交量2,515億元，創近3個月新低量。世芯上周五法說調高今年財測，今天漲停，擠下大立光登上股王寶座。

今天外資賣超35.86億元，投信買超9.68億元，自營商賣超11.42億元，合計3大法人賣超37.60億元。

由於美債殖利率走高，越南股市上周五重挫4.5%，外資今天逢低加碼越股ETF富邦越南(00885)1.38萬張，居買超第一名。

台積電、聯電遭減碼

輝達將公布季報，AI股盤中反彈，外資今天布局緯創、光寶科、英業達等AI概念股。不過，相關族群的仁寶卻是賣超第一名，廣達也遭減碼3,700張。

台積電傳出恐3度調降財測，公司罕見在盤中公告否認，強調7月法說會發布的營運展望不變。但今天外資仍賣超台積電4,894張，聯電也減碼5,612張。

法人表示，近期中國大陸房企頻頻爆雷、半導體復甦遲緩，本周有輝達將公布財報、全球央行年會牽動利率走勢等重頭戲，市場觀望氣氛濃厚。台股指數持續在半年線上方震盪，成交量來到3個月新低，多頭追價力道不足，後市持續觀察半年線支撐，若出現量縮價穩，有機會築出短底。

外資今天買超上市個股前10名為：富邦越南(00885)13,864張、緯創(3231)11,643張、矽統(2363)9,946張、光寶科(2301)6,256張、英業達(2356)5,249張、友訊(2332)4,992張、啟碁(6285)4,897張、長榮航(2618)4,284張、長榮鋼(2211)4,238張、臺企銀(2834)4,196張。

外資今天賣超上市個股前10名為：仁寶(2324)11,073張、元大台灣50(0050)7,978張、長榮(2603)6,639張、開發金(2883)6,406張、中信中國高股息(00882)6,229張、聯電(2303)5,612張、新光金(2888)4,983張、台積電(2330)4,894張、華泰(2329)4,890張、神達(3706)4,318張。

（旺得富理財網 王順泉）

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