外資賣超35億 專家：台股後市聚焦3錦囊

外資賣超35億 三大法人8/21賣超台股37億元

外資等三大法人周一（8/21）合計賣超台股37.6億元。包括外資與陸資賣超35.86億元；投信法人買超9.68億元；自營商自行買賣部分係買超1.15億元，避險部分係賣超12.57億元，合計單日賣超11.42億元。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》台股微紅漲0.18點 後市3錦囊

利空陰霾難除，台股指數站不回16400點！美國持續升息鷹聲不斷，大陸金融危機陰影隨行，一波又一波的利空壓得全球股市喘不過氣，美股跌勢難止，台股近期也無法擺脫股匯雙殺回檔壓力，雖然上週五美股拉尾盤，且台股在下跌逾千點後，低檔搶反彈買盤開始進場，業績亮眼的世芯-KY(3661)強攻漲停板，站上2100元，躍居股后，股王信驊(5274)等高價股也奮力收紅，搭配AI伺服器當紅績優散熱股建準(2421)持續獲買盤力挺亮燈漲停作收。終場加權股價指數約16381.49點，小漲0.18點，成交量約為2515.93億元；OTC指數為208.26點，上漲0.11點，成交量為664.44億元。

今日中小型股亦有智邦(2345)、科嶠(4542)、迎廣(6117)、統振(6170)、萬在(4543)、聯德(3308)、其陽(3564)、競國(6108)、營邦(3693)、光隆精密-KY(4581)、波若威(3163)、華城(1519)及矽統(2363)收盤股價漲停，力抗台積電(2330)、廣達(2382)、創意(3443)、力旺(3529)、光寶科(2301)等權值股收低，惟台股指數在尾盤擺尾勉強收紅，成交量卻因市場買氣疲弱萎縮。

今天上市各類股以網路通訊類股表現最佳，上漲1.34%，其次是化工類股及水泥類股，分別上漲1.13%及0.95%，表現較差者為玻璃類股、航運類股及營建類股，其中玻璃類股下跌1.47%，航運類股下跌1.23%，營建類股下跌0.74%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.4%，表現最差為航運類股、下跌1.29%。

就技術面來看，今天台股雖然在早盤以紅盤開出，且盤中一度急拉，但賣壓也隨之湧現，讓指數在平盤附近掙扎，終場小漲0.18點，以16381.49點作收；近期台股三度回測半年線16280點，成交量也放大3800億元，從結構來看，金融受到中國房地產風暴影響，上週五初步止穩，但電子產業傳統旺季恐落空，高檔獲利了結賣壓不輕，研判短線仍受到聯準會升息預期、國際股市震盪影響。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股目前震盪格局，呈現『連破月季線，回測半年線』狀態，短線區間約在16250點到16650點位置，高檔區16650點以上遇到10日線反壓，16250點附近是本波低點附近，兩者具備壓力和支撐角色。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，從上周公布的美國聯準會會議紀要透露，將有繼續升息的可能性，加上美債殖利率攀升，讓美股多頭繼續承壓，連帶影響台股走勢。

短期AI相關類股持續出現漲多調節賣壓，股價波動較大，觀察近期外資及自營商動態，自8月以來均以賣超居多，僅投信逆勢買超，指數在回測半年線後雖反彈向上，但漲勢不大，加上AI族群面臨漲多回檔壓力，外在又有中國經濟疲弱及美國貨幣政策外在因素干擾，短期大盤上攻仍有壓力。本周將關注Jackson Hole全球央行年會及AI指標概念股NVIDIA財報的公佈。

鄭文賢表示，全球通膨狀況漸改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數震盪盤弱，未來走勢成多空指標，目前短線偏弱。

FED的發言後，推估貨幣政策隨仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向，台股16625點10日線關鍵價，成短線多空重要關卡，目前跌破中，原則上『逢低布局，短線伺機』，台股中期幾個重要變數：

其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線台幣弱。其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察。其三、台股進入法說會，觀察相關重量級AI概念股走勢。AI概念股包括營邦、勤誠、金像電和台光電最具指標。另外非電子部分，包括中航、四維航和中興電是觀察重點。

（時報資訊 張漢綺）

台積電跌幅收斂 台股量縮小漲0.18點守住紅盤

市場等待輝達（NVIDIA）財報，觀望氣氛濃厚，量能明顯萎縮，AI族群漲跌互見，資金在電子次族群中輪動，金融股扮演撐盤角色，台積電尾盤跌幅收斂，終場指數守住紅盤，小漲0.18點。

加權股價指數終場上漲0.18點、收在16381.49點、成交值新台幣2515.93億元，電子次族群以網通表現最強，搭上美國寬頻網路基建題材，智邦率先亮燈漲停，友訊、中磊也大漲回應。

今天盤面類股表現以網通類股上漲1.34%最強，化學類股上漲1.13%居次，水泥類股漲幅也有0.95%。玻璃及運輸類股跌幅均超過1%表現相對弱。

媒體報導晶圓代工龍頭台積電恐3度調降財測，衝擊台積電股價翻黑，台積電中午罕見在盤中發布重大訊息指出，訊息純屬市場臆測，台積電仍維持7月20日法說會對外公布的業務展望。

分析師表示，指數早盤雖有衝高之姿，但無奈多頭追價力道不足，5日線16436點未能有效突破，加上輝達財報對AI族群表現影響甚深，全球央行年會也即將在本週登場，市場觀望氣氛恐趨濃厚。

（中央社）