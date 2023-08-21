世芯、矽統滿血 散熱、網通勁揚 18檔賺翻

台股今天（21）日收盤報16,381.49點，上漲0.18點，漲幅0.00％，成交量2,515.93億元。

大盤開高後一路震盪向下，終場收在平盤附近，AI族群各自表現，世芯-KY法說會中上調全年營收預期，加上外資調升目標價，開盤直接鎖住漲停板2,165元，股價超車大立光，成為台股股后。

網通族群利多加持，智邦攻上漲停，股價寫新高，波若威、其陽、系通、統振也都以漲停作收。

散熱族群表現強勢，建準、廣運雙雙登頂，力致、泰碩、奇鋐、雙鴻、元山、協禧等紛紛收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計迎廣、智邦、科嶠、統振共18檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，網通類股及化工類股表現亮眼，漲幅分別為1.34％、1.13％，玻璃陶瓷類股表現疲軟，下挫1.47％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為迎廣（6117）、智邦（2345）、光隆精密-KY（4581）、聯德（3308）、世芯-KY（3661）、矽統（2363）、華城（1519）、建準（2421）、競國（6108）、南寶（4766）。

今日上市有11檔股票4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為潤隆（1808）、億光（2393）、錩新（2415）、裕民（2606）、新興（2605）、總太（3056）、英利-KY（2239）、志信（2611）、台航（2617）、洋基工程（6691），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）、友訊（2332）、英業達（2356）、長榮航（2618）、華航（2610）、華孚（6235）、華泰（2329）。

上櫃有10檔9％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為科嶠（4542）、統振（6170）、廣運（6125）、營邦（3693）、萬在（4543）、其陽（3564）、系通（5348）、波若威（3163）、兆遠（4944）、中裕（4147）。

今日上櫃有15檔股票有5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為上揚（6222）、群翊（6664）、新零售（3085）、萬國通（9950）、唐鋒（4609）、劍湖山（5701）、合邦（6103）、濾能（6823）、樂威科-KY（4154）、和進（3191）。

上櫃成交量前10名個股依序為鼎天（3306）、波若威（3163）、力致（3483）、廣運（6125）、金居（8358）、湧德（3689）、台燿（6274）、中裕（4147）、僑威（3078）、世界（5347）。

延伸閱讀

8/21盤中熱門焦點股

8/21上市、櫃企業營運快報

保守看前景 譜瑞-KY外資評中立 目標價出爐

金控法說行情 中信金領漲金融股 觀察2變數

輝達財報若翻車 這幾檔AI指標股恐遭殃