保守看前景 譜瑞-KY外資評中立 目標價出爐

譜瑞-KY前景保守看 外資續評中立、目標價822元

美系外資針對譜瑞-KY（4966）出具最新研究報告，出具三大看法，認為譜瑞-KY在2023年前景仍持保守態度，故維持中立評等、目標價822元。

美系外資指出，譜瑞-KY對於2023年前景仍持保守態度，主要有3大原因。首先，PC產業呈現L型復甦；再者，2022年超額預訂影響仍然存在；最後，Anchor客戶正在消化庫存。故現階段維持譜瑞-KY中立評等、目標價822元。

美系外資表示，對於譜瑞-KY搶攻數據中心商機來說，PCIe Gen5重定時器是關鍵入門產品，譜瑞-KY今年成功推出首款產品，未來滲透率可望增加，另外，譜瑞-KY也看好自身為PCIe重定時器技術的關鍵推動者。

美系外資補充，在高端Tcon上，譜瑞-KY目前98％的Tcon出貨量是TFT-LCD，譜瑞-KY看好這也將是一個長期驅動營收以及為毛利率帶來正向發展的因素。

譜瑞-KY第三季財測，預計合併營收1.07億～1.19億美元（折合新台幣約33.96億元～37.78億元），毛利率43％～47％，營業費用3000～3300萬美元（折合新台幣約9.5億元～10.47億元）。

（時報資訊 王逸芯）

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