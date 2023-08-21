8/21盤中熱門焦點股

今（8/21）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）法說會釋出正向展望 世芯-KY高掛紅燈籠

矽智財（IP）族群領頭羊世芯-KY（3661）今甫開盤跳高漲停板，報2165元，迄上午10：00的成交量暫報718張，較前一個交易日3,068張大幅萎縮，而在漲停板追價買單高達5,600餘張，顯示市場惜售心態濃厚，表現搶眼。

世芯-KY法說報喜，釋出正向展望，上調全年營收預期，為AI族群捎來暖意，引動內外資大型研究機構全面調升目標價，共識值超越2,300元，最高為麥格理賦予的2,700元，衝刺股王寶座。

世芯-KY股價18日收1,970元，離歷史高點2,310元不遠，目前位居高價股第三位，不僅與第二名大立光的2,025元差不到3％，挾內外資大型研究機構全面調高目標價優勢，極可能21日就順利超車，距離股王信驊的2,325元也在射程範圍之內，台股近日有望見到新股王誕生。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻，堪稱是世芯-KY股價不斷衝高、甚至衝擊股王寶座的最大推手。詹家鴻自2019年底開啟世芯-KY基本面研究，初評就給予「優於大盤」投資評等，隨後將近四年時間內，歷經20次以上調升目標價，無一次不達陣，奠定大摩居外資圈看世芯-KY最準、也最能牽引資金布局的地位。

在世芯-KY法說會後，大摩最新的觀點是，基於世芯-KY調升營收預期，加上贏得3奈米製程委託設計（NRE）專案，將扮演未來幾個交易日股價上攻催化劑，持續將世芯-KY列為最青睞的AI半導體股之一。

考量世芯-KY經營管理階層將2023年營收展望，自原預估之8億美元，調升至9～9.5億美元。凱基投顧認為，已見到強勁AI需求驅動美系超大規模服務供應商、美系IDM與其他客戶之AI ASIC出貨量成長，此趨勢將延續至2024年。

放眼後市，數項大規模專案包含：消費性電子、AI晶片、行動裝置之主晶片，將自第四季陸續進入量產階段，加上ASIC市場需求強勁、製程持續升級至5與4奈米甚至是3奈米製程，以及有望獲取數項車用專案助益NRE營收成長，凱基投顧盛讚「掌握一手好牌」，對世芯-KY明年營收突破10億美元深具信心。

麥格理證券最新將世芯-KY投資評等升為「優於大盤」，研判就算2023年基期已高，2024、2025年營收還是能繳出20％以上成長，直接來自AI營收占比超過6成，是台股真AI股（true AI play）。同時，外資估計，世芯-KY於2023～2025年的每股稅後純益（EPS）為49元、68.5元與90元，獲利爆發力遠超營收成長幅度。（工商時報 簡威瑟、數位編輯）

（2）全年營收挑戰800億 智邦再奔天價

智邦(2345)今年除100G交換器穩定出貨外，下半年400G產品也將持續增長，智邦累計今年前7月營收為473.15億元，年增14.66%，法人看好智邦今年營收挑戰800億元以上續創新高。智邦股價今開高勁揚，盤中一度站上439.5元最高。

智邦在白牌交換器市場站穩領導地位，目前以100G為出貨主力，400G比重也穩定成長，今年佔整體交換器出貨有機會上看15%~20%。此外，智邦亦搭上近期火熱的AI題材，有鑑於AI將加速規格遷移，更大的傳輸帶動交換器從100G升級到400G、甚至800G。

智邦第二季營收及獲利持續呈現雙成長，上半年稅後純益42.82億元，年成長27.44%；累計上半年每股賺7.67元，創下歷史同期高。隨著400G交換器出貨比重持續拉升，為智邦營運注入活水，法人樂觀看好，智邦第三季營收將保持高檔水準，且全年營收有機會挑戰800億元，並續創年營收歷史新高。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.廣運(6125)：攻AI+ChatGPT高速運算解熱商機，打入一線廠供應鏈，早盤放量火速攻頂79.5元。

2.迎廣(6117)：跨足散熱領域，伺服器營收占比年底上看逾50％，連拉2根漲停後敲開，改寫19年半高價。

3.世芯-KY(3661)：上調全年營收預期，法人目標價高喊2,700元，衝刺股王寶座，跳空鎖漲停，重登月線。

4.矽統(2363)：高層異動增添後續營運想像空間，加上短均揚升，不理外資連兩日擴大賣超，股價續強漲逾5%。

5.聯德(3308)：7月合併營收年增253.47%，外資續買，高檔整理結束，攻上漲停。

6.中裕(4147)：技術面呈多頭，外資連6買，早盤逼近漲停113元，股價續漲再寫波段高。

7.南寶(4766)：庫存調整緩解，看好Q3勝Q2，股價衝漲逾7%，寫上市後新天價。

8.台積電(2330)：上周五ADR跌0.59%、傳將三度調降財測，盤初奮力開高、一度站上5日線，但仍不敵賣壓又翻黑。

9.正隆(1904)：法說釋出H2集團營運好轉審慎樂觀訊息，但上周五遭外資賣超1,383張，盤初股價開平小跌。

10.宏旭-KY(2243)：5日線上揚，今早多頭重踩油門，股價一度飆上16.2元，漲幅逾6%。

11.官田鋼(2017)：不理外資連7日賣超，盤初多頭回神漲逾3%，重返填息路。

12.昇達科(3491)：受惠馬斯克的星艦(Starship)於31日進行第二次發射，早盤走揚3.6%。

13.冠星-KY(4439)：上半年每股賺9.03元，成為成衣廠每股獲利王，股價走升約3%。

14.建準(2421)：投信連4買當靠山，Q3持續看旺，開盤攻高逾4.5%，重回140元大關。

15.旭隼(6409)：上半年賺逾2個股本，早盤開高走低，先拚穩5日線。

16.裕民(2606)：「大排長龍」行情消除，賣單湧出大跌近5%。

17.長榮航太(2645)：航空產業熱絡後市看俏，土洋法人齊買，上漲近3.5%突破前高壓力。

18.凱崴(5498)：i15備受期待，拚搭換機潮，打底結束多方啟攻，大漲約5%。

19.鮮活果汁-KY(1256)：上半年獲利倍增，EPS達7.44元，多方甦醒大漲4%，拿回5日線、登上280元。

20.宏碁(2353)：Q2德國電競電腦市占搶第一，旗下倚天酷碁H2有望優於H1，近五日獲三大法人買超近3萬張，一度大漲近4%，站穩五日線。

21.創意(3443)：具成長爆發力，明年5奈米AI應用量產，聞訊開高後震盪，拚返1400關。

22.華城(1519)：法人預料下半年至明年業績正向，給予「買進」評等，衝高大漲半根停板，重登240元。

23.華孚(6235)：Q2每股賺1.17元創高，獲內資法人連買相挺，一度急拉7%，站上季線。

24.中信金(2891)：前7月每股盈餘1.87元，銀行獲利H2更旺，今日臨時董事會傳由許舒博代理董座，聞訊反彈逾2%，重返半年線。

25.營邦(3693)：AI題材不敗，上半年每股賺9.19元，股價連4紅，晨揚逾4%，續寫天價575元。

26.創業家(8477)：喜迎電商旺季＋低接買盤進場，稍早觸漲停價15.85元。

27.矽格(6257)：第三代半導體、AI商機看俏，今早吸引買盤布局，股價開高後收復月線。

28.京元電子(2449)：投信連12買力挺，早盤放量反彈，試圖掙脫均線糾結區。

29.友訊(2332)：Q2本業獲利大減，但業外挹注EPS暴衝達0.64元，外資連兩日買超計16747張，盤初衝高至25.25元，改寫2021年5月來波段新高價。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）AI伺服器散熱夯 建準臉色紅潤

建準（2421）今開高攻頂，暫報151元，軋短空行情熱燒，表現出色。建準股迄上周五的券資比已逾70%，依歷史經驗觀察，當融券未認虧回補之前，短多走勢仍不必過分看淡。

建準拜AI伺服器散熱需求轉趨強勁、車用表現還不錯、NB市況在上半年落底後，下半年拉貨逐季回溫等多重因素挹注下，雖然整體市場仍以急單為主，能見度仍不高，建準估，「只有二個月的能見度」，惟在有限能見度下，法人仍樂看建準8月表現會比7月好，9月也會比8月好。

AI伺服器成市場關注焦點，隨著功耗的不斷拉升，AI伺服器散熱也跟著成了當紅炸子雞，儘管建準表示，AI伺服器市場目前才剛開始，但因為導入的業者確實很多，「幾乎每天都有人在追貨」，「也有些急單需緊急出貨」，再加上目前市場風扇的主要供應商只有三家，也形成了「粥多僧少」的少見狀況，也從而快速拉升AI伺服器散熱專用的雙馬達風扇的營收占比，由首季的低個位數占比，來到第二季，逼近一成的高個位數占比。

在急單湧現下，建準7月營收11.38億元回溫，繳出月增9.5％的成績，順利寫下近四個月新高，惟表現仍不及去年同期的12.1億元，呈年減5.97％。

展望第三季，建準表示，AI伺服器散熱需求轉趨強勁、車用表現還不錯、NB市況在上半年落底後也開始回溫，預期第三季營收優於第二季應可期。

建準表示，目前能見度僅2個月，僅對第三季的表現掌控度比較高，至於第四季，目前仍在陸續接單中，恐怕得等到第三季末才會有比較清楚的輪廓。(工商時報 鄭淑芳、數位編輯)

（5）H2營運馬力足 南寶戰天價

庫存調整趨緩，南寶(4766)2023年第3季表現可望優於第2季，今日股價開高走高，一度飆上漲停板204.5元，創上市後新天價，漲停雖未能鎖住，但漲幅維持8%左右。

南寶表示，雖然總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，不過，品牌客戶調整庫存趨緩，最壞的情形已經過去。法人預期，2023年第3季表現可望優於第2季，下半年營運也將優於上半年。

南寶在鞋材接著劑業務方面，運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，調整庫存的力道有趨緩的傾向。新產品與應用的效應逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單，預期下半年表現優於上半年。

另外，至於工業與其他消費性產業用接著劑，全球消費市場景氣及經濟活動預期仍較緩，然觀察到客戶需求緩步回溫，谷底應該已經過去。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）兆豐金回測半年線支撐

兆豐金(2886)連續7個交易日遭外資調節持股，股價回測半年線支撐，今年前7月兆豐金累計稅後盈餘為220.91億元，年增87.42%，EPS為1.58元。

兆豐銀信用卡為了搶進社區消費商機，接踵而來的農曆七月普渡促銷戰，成為各家通路兵家必爭之地，尤其上看300億元的中元商機，不只量販狂祭折扣搶客，發卡銀行也加入戰局，推出的優惠滿天飛，爭當卡友心頭好。

兆豐銀行推出三大量販普渡回饋，8月底前到愛買或家樂福單筆刷滿5千送100元、分期滿萬元送200元，大潤發單筆分期滿1萬5更可獲贈300元。

此外，若使用台灣PAY綁兆豐帳戶，到全聯消費滿500元也可獲贈250點福利點；持兆豐利多御璽卡綁定10大行動支付每月單筆滿千元，登錄也可送100元，讓民眾無論持實體卡或行動支付都能賺回饋。

不只超商量販化、量販也開始超商化，同樣情況也反映在發卡銀行的通路簽帳業績上，以兆豐銀行為例，今年上半年在量販業的刷卡樣態，單筆簽帳金額雖較去年同期減少17%，平均每筆不到千元。

然而整體簽帳金額卻逆向成長近7%，消費筆數成長近30%，甚至6月份簽帳筆數更較去年同期飆漲42%，整體業績也成長近一成，顯示消費者的購物模式已然改變，量販店社區化的布局策略確實受到民眾買單。（時報資訊 任珮云）

（7）季線有撐 富邦金法說前舖紅毯

富邦金(2881)本周將舉行法說會，公司股價在季線有撐。富邦金股票股利0.5元部份，將於9月4日進行除權交易，普通股（不計特別股）186億元現金股利（每股現金股利配發1.5元）在上周(18日）已發放到股東帳戶裡，需留意61萬張新股將於10月13日上市。富邦金7月自結合併稅後淨利125.26億元，累計今年前7月合併稅後淨利554.49億元，已突破去年全年稅後淨利，每股稅後盈餘(EPS)為4.19元。

看好AI大趨勢成形，長線利多才在初步階段，加上近期美國十年期公債殖利率已來到今年相對高點，正是迎向金融獲利大趨勢的契機。富邦金旗下富邦證券為鼓勵投資人把握投資機會，特別舉辦「錢」進海外股、債布局活動，投資人透過富邦證券複委託方式買賣海外股票、海外債，有機會將機票、Airpods Pro等好禮帶回家！

富邦證券表示，海外股、債布局現階段成為不少投資人資產配置的選項，積極型的投資人可選擇趨勢成長的股票，掌握產業趨勢的投資機會；偏好穩定收益的投資人，此時買進信評佳的債券，既可穩定獲得配息，未來降息時又有機會賺取債券價格上漲的資本利得，堪稱一舉兩得的投資標的。

為方便投資人進行債券投資，富邦證券推出全新的海外債交易平台，該平台具有三大亮點，包括具備直覺式的操作介面，搜尋標的簡單明瞭；其次，為方便客戶利用下班時間投資海外債券，平台亦提供晚盤交易服務，自早上十點半至晚上九點，客戶都能隨時下單。最後，富邦證券精選流動性佳的債券，並提供市場最低下單金額服務，1000美元即可線上下單，協助海外債投資人「減壓」。（時報資訊 任珮云）

（8）北美寬頻基建利基挹注 波若威94 IN

光纖被動元件廠波若威（3163）周一開高攻頂，暫報103.5元，在短中期均線5日、月線與季線多頭排列格局明朗下，前波高點104元似已見關非關，表現不錯。

波若威在2023年第二季的財報，每股稅後純益（EPS）1.98元，毛利率20.37％，表現持穩。上半年合併獲利2.10億元，合計EPS 2.78元，優於2022年同期。

波若威從3月起，月營收回升至2億元以上，並呈現逐月成長，業者指出，美國拜登政府將大舉擴建全美寬頻基建，新一波寬頻基建計畫，將成挹注產業強心針。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（9）Q3旺季動能看升 好樂迪展歡顏

KTV業者好樂迪(9943)2023年營運擺脫疫情干擾，第二季及上半年業內外皆美，稅後淨利分創近5年、近4年同期高，每股盈餘（EPS）則齊創同期新高。隨著暑期旺季到來，7月營收回升至近3月高點，第三季旺季營運動能可望升溫，全年營運成長可期。

好樂迪股價5月初起1個月急漲逾6成，6月初觸及113元新高後拉回，7月底下探83.5元後止跌緩步回升，今（21）日開高後走揚1.56％至91.4元。三大法人上周轉站多方，反手買超581張，其中外資買超579張、自營商買超2張。

好樂迪第二季合併營收6.82億元，季減9.16％、年增達73.1％，為近4年同期高。營業利益1.42億元，季減34.39％、但較去年同期顯著轉盈，使歸屬母公司稅後淨利1.95億元，季減19.4％、較去年同期大幅轉盈，雙創近5年同期高，每股盈餘2.32元則創同期新高。

累計好樂迪上半年合併營收14.34億元、年增35.91％，營業利益3.58億元、年增達近4.2倍，配合業外收益1.56億元、年增達65.87％助攻，歸屬母公司稅後淨利4.39億元、年增達2.11倍，全數改寫近4年同期高，每股盈餘5.19元則創同期新高。

好樂迪今年營運擺脫疫情干擾，觀察本業獲利「雙率」表現，第二季毛利率52.76％、創近4年同期高，營益率20.82％為僅次於2011年的同期次高。上半年毛利率55.3％創近4年同期高，營益率25.02％一舉改寫同期新高。配合現金減資15％，帶動每股盈餘表現提升。

受惠暑期旺季到來，好樂迪7月自結合併營收2.34億元，月增1.23％、年增18.55％，登近3月高點。累計前7月合併營收16.76億元、年增達33.77％，續創近4年同期高，法人看好第三季旺季營運成長動能升溫。

好樂迪去年4月因租約到期而關閉高雄三多店，目前全台共52家門市。公司持續淘汰老舊門市及設備、推動軟硬體升級計畫，採取小而美策略插旗具發展潛力的新興城市，並以自購方式減少租金成本。同時，以V-MIX品牌發展中高階市場，減少少子化衝擊。

好樂迪認為，今年台灣內需消費動能良好，但少子化及人口老化將制約部分民間消費成長力道。目前疫情逐漸受到控制，公司除持續本業外，並將加快展店速度、朝向多角化經營，目前已在羅東及礁溪購入新點，預期今年營收將較去年成長。（時報資訊 林資傑）

（10）譜瑞-KY前景保守看 外資目標價822元

美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告，出具三大看法，認為譜瑞-KY在2023年前景仍持保守態度，故維持中立評等、目標價822元。

美系外資指出，譜瑞-KY對於2023年前景仍持保守態度，主要有3大原因。首先，PC產業呈現L型復甦；再者，2022年超額預訂影響仍然存在；最後，Anchor客戶正在消化庫存。故現階段維持譜瑞-KY中立評等、目標價822元。

美系外資表示，對於譜瑞-KY搶攻數據中心商機來說，PCIe Gen5 重定時器是關鍵入門產品，譜瑞-KY今年成功推出首款產品，未來滲透率可望增加，另外，譜瑞-KY也看好自身為PCIe重定時器技術的關鍵推動者。

美系外資補充，在高端Tcon上，譜瑞-KY目前98%的Tcon出貨量是TFT-LCD，譜瑞-KY看好這也將是一個長期驅動營收以及為毛利率帶來正向發展的因素。

譜瑞-KY第三季財測，預計合併營收1.07億～1.19億美元(折合新台幣約33.96億元～37.78億元)，毛利率43%～47%，營業費用3000～3300萬美元(折合新台幣約9.5億元～10.47億元)。（時報資訊 王逸芯）

（11）雙強衛星連發 昇達科、啟碁領軍台鏈向前衝

低軌衛星題材將於下半年再次引爆！包括昇達科（3491）、啟碁（6285）、建漢（3062）、台揚（2314）及耀登（3138）等，在昇達科與啟碁領軍大漲下，該族群目前都臉色紅潤。

馬斯克的星艦（Starship）確定本月31日進行第二次發射，而亞馬遜醞釀多時的Kuiper project也定於第四季發射衛星，國際大廠重啟積極發射衛星的態度，將帶動低軌衛星供應鏈標的增溫，包括昇達科、啟碁、建漢、台揚及耀登等受惠股，可望再度成為台股後市焦點。

馬斯克的「星艦」今年4月20日首次發射失敗，最近在德薩斯州博卡奇卡（Boca Chica）的「星際基地」（Starbase）航太發射場進行引擎點火試驗，第二次發射正式日期定在本月31日。亞馬遜也透過其「Project Kuiper」計畫第四季發射第一顆衛星，並在2024年進行首波客戶服務測試，未來規劃發射3,236枚衛星，為偏遠地區提供連網服務。

工研院預估2030年全球將有1.7萬顆低軌衛星，十年內成長450％，預估可創造逾12兆元產值，資策會也預估顆數從2023年的7,500顆，將快速成長至2030年的17,350顆。

台廠在低軌衛星以地面接收設備發展相對成熟，昇達科微波及毫米波元件獲SpaceX採用，並通吃SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper等四大低軌衛星廠訂單，2021年來自低軌衛星的營收僅4千多萬元，去（2022）年躍升至2.57億元，市場看好今、明年低軌衛星營收貢獻可望持續成長。

啟碁具相位陣列天線製造能力，而低軌道衛星營運商目前皆採相位陣列天線，以可操控無線電波束來改變訊號接收方向，使天線於靜止狀態時，仍可追蹤高速移動的低軌衛星，及在切換過程中能平穩傳遞訊號，啟碁營運可望持續受惠。

台揚是國內首家專業微波及衛星通訊公司，產品包括地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組、寬頻無線傳輸及衛星通訊設備等，先前也傳出獲SpaceX、OneWeb及Kymeta等三大廠訂單。

建漢布局同步軌道衛星多年，也切入低軌衛星領域，並與台揚攜手，主力出貨產品為地面接收站設備，由建漢負責室內型產品，台揚主要專攻戶外型產品，攜手合作擴大占有率。

耀登則是開發射頻陣列天線模組與各家廠商整合形成完整的解決方案，歐系客戶端產品已通過驗證，正在積極朝量產邁進，預計今年底至2024年出貨，未來低軌衛星相關產品將是公司重要營運成長動能。（工商時報 張瑞益、數位編輯）