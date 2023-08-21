8/21上市、櫃企業營運快報

今（8/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.AI伺服器建置需求湧現，帶旺大型資料中心BBU需求，AES-KY(6781)挾技術優勢，近幾年BBU業務穩定成長，今年上半年BBU佔AES-KY營收比重已達30%，成為穩定公司今年營運重要支撐，隨著各大雲端伺服器品牌廠AI伺服器軍備賽開跑，AES-KY預期，明年BBU產品可望站穩全年營收比重30%目標。

2.中美科技戰未歇，且大陸市場狀況不明確，信昌電(6173)保守看待下半年營運，信昌電總經理陳淳學表示，目前看起來，下半年應該是與上半年持平，明年亦保守看待，我們將持續積極開發儲能及車用客戶，優化產品組合拉高ASP，並努力管控成本及庫存，希望可以拉升毛利率。

3.為搶攻開學商機，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo《開學清單大解密》即日起至8月31日全站超過萬件育兒開學用品折扣優惠，且購買指定商品再加碼「滿額最高登記送450元mo幣」，預估開學季將帶動相關買氣成長逾3成。

4.散熱龐大商機引爆，讓散熱股成為市場投資當紅炸子雞，繼泰碩(3338)獲信音(6126)入股，力致(3483)亦獲個人股東蕭漢森大舉加碼，在健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等300元到600元以上高價散熱股拉出比價空間後，具有技術力、下半年起業績可望展現成長力道的中低價散熱廠身價也跟著水漲船高。

5.中華航空看好疫後旅運需求持續強勁，即日起招募桃園機場運務員，預計延攬超過 70 名新血加入團隊，11 月中下旬陸續報到，以因應復甦的旅遊市場及新機引進計畫，歡迎對航空業具熱忱者踴躍報考。

6.華邦電（2344）日前公告辦理現增2億股，所得資金，將用來購置節能及製程提升相關設備。

該公司先前法說會中指出，2023年資本支出預計130億元，95億元用於高雄廠，19億元提升中科廠機器設備及製程品質，14億元用於R&D製程 （mainly D16）提升。