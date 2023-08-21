世芯-KY漲停 AI族群向上 台股早盤開高

多頭回神 台股早盤開高

台股21日緩解下殺壓力，指數開盤反彈，一度上漲逾百點，高點來到16,485點，權王台積電（2330）股價上漲1元，來到540元，市場聚焦輝達（NVIDIA）財報將公布，世芯-KY（3661）強攻漲停，營邦（3693）、智原（3035）上漲約5％，扮演多頭指標。

關注美股18日表現，道瓊工業指數上漲25點，或0.07％，收在34,500點；標普500指數下跌0.64點，或0.01％，收在4,369點；NASDAQ指數下跌26.14點，或0.19％，收在13,290點；費半指數上漲16.38點，或0.47％，收在3,462.73點。

美國聯準會堪薩斯分行本周將舉行全球央行年會，聯準會主席鮑爾預計將在美國時間8月25日發表有關經濟展望的演說；根據《路透》最新對110位分析師的調查，99人認為9月FOMC會議將維持利率不變，另外僅有23人認為聯準會將在年內再升息1碼、2人認為再升息2碼，對明年利率走向給出預估的95位分析師當中有79位認為降息時間點將落在明年上半年。

統一投顧分析，台股近期三度回測半年線16,280點，成交量也放大至3,800億元。從結構來看，金融受到中國房地產風暴影響，上周五初步止穩，但是AI龍頭遭受到獲利了結賣壓。研判短線仍受到聯準會升息預期、國際股市震盪影響，預期在半年線附近整理，之後企業營運狀況佳的股票可望脫穎而出。

本周關注NVIDIA財報，對AI類股展望將有重大影響，盤面資金聚焦AI 類股、網通等，台光電、奇鋐、智原、廣達、金像電、智易、波若威，短線可留意。

台新投顧認為，台股目前已無財報干擾，日後若可持續止穩，有利於類股輪漲，建議可先留意iPhone 15供應鏈、網通股，部分AI概念股仍在季線上方，強於大盤，也可短線操作。

（工商時報 陳昱光）

世芯強鎖漲停 AI需求強勁

特殊應用IC設計服務廠世芯-KY（3661）21日開盤即鎖漲停，公司於18日法說會中，上調全年營收展望，自原先預估的合併營收8億美元目標，提高至9-9.5億美元水準，且不排除更高的可能性。

沈翔霖表示，AI及HPC需求強勁，對2024展望較年初更樂觀，客戶展望也很樂觀。沈翔霖指出，7-8月量產營收，受CoWoS技術轉換影響，較第二季微幅衰退，不過9月起，已取得台積電的支持，供給會持續增加。

法人紛紛調高目標價，其中麥格理一口氣將目標價調升至2,700元，較前次評等高出37％。不外乎著眼於世芯未來強勁的AI需求，及來自北美客戶訂單，帶動AI ASIC出貨量成長。

（工商時報 張珈睿）

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