8/21盤前》內外資共識 這檔向股王衝刺

台股今（8/21）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.輝達新一代AI超級電腦／伺服器產能「動起來」，前段GPU模組、基板及主板等供應鏈進入量產期後，後段系統組裝廠也將跟進於第三季下旬到第四季起逐步放量出貨，包括英業達、廣達、緯穎、技嘉等營運備受市場期待。

2.航空族群上半年繳出三率三升佳績，業者預估高載客率、高票價持續到明年農曆年沒問題，下半年營運優於上半年，將以實績證明續航「利」。另投資圈傳出，擔心明年旅運需求碰到天花板，票價面臨修正，業界已超前部署加密航網，新增航點、爭取國際旅客轉機或來台，再創新藍海商機。

7月暑假旅遊旺季，長榮航（2618）客運收入136.21億元創新高，年增4.03倍；華航（2610）客運收入112.55億元、年增4.31倍；星宇航空（2646）客運收入20.23億元創新高，年增逾17倍；台灣虎航（6757）營收12.64億元新創高，年增逾22倍。

3.矽智財（IP）族群領頭羊世芯-KY（3661）法說報喜，釋出正向展望，上調全年營收預期，為AI族群捎來暖意，引動內外資大型研究機構全面調升目標價，共識值超越2,300元，最高為麥格理賦予的2,700元，衝刺股王寶座。（閱讀全文）

4.「2023台北工業自動化展」將於23～26日登場，市場聚焦「工業4.0」、「智慧製造」等中長線產業發展，加上全球面臨缺工、供應鏈移轉等趨勢，將加快工業自動化導入速度。法人預估，製造業庫存調整接近尾聲，企業設備資本支出可望轉強，帶旺工具機、工業電腦等相關供應鏈營運表現回升，可留意上銀、東元、台達電、盟立、直得、研華、凌華、新漢、泓格等，展示智慧自動化最新應用布局。

5.本周台股投資人緊盯輝達（NVIDIA）財報及對人工智慧（AI）產業的看法及蘋果新機即將上市，將牽動台股走勢。台股分析師認為，AI供應鏈股價漲多震盪合理，成功度過第二季財報檢視及獲得法人及特定資金青睞個股，仍是台股主流。

針對本周布局，台股分析師建議可留意投信及主力壓寶的個股為選股方向。統計近一周投信買超、融資增加、股價在月線之上的個股依序有金像電、廣達、健鼎、建準、新普、廣積、閎康、瑞儀、頎邦、定穎投控、漢唐、中光電、聯強、致新、宏碁、智邦等。

6.低軌衛星題材將於下半年再次引爆！馬斯克的星艦（Starship）確定本月31日進行第二次發射，而亞馬遜醞釀多時的Kuiper project也定於第四季發射衛星，國際大廠重啟積極發射衛星的態度，將帶動低軌衛星供應鏈標的增溫，包括昇達科、啟碁、建漢、台揚及耀登等受惠股，可望再度成為台股後市焦點。

7.銅箔基板廠台燿（6274）公告，斥資4.15億泰銖取得泰國工業區用地，使得台灣PCB廠前進泰國再加一，以台灣PCB廠宣布的第一期投資金額來看，累計已經砸逾新台幣200億元赴泰建廠，以首期產能量產的時程來看，2024年之後台灣PCB廠可望以大陸產能、非中台產能雙線供應鏈，回應品牌商及客戶的要求。

8.台股18日遇賣壓宣洩，尤以人工智慧（AI）族群被空方襲擊、受傷最重，但好消息是，萬眾期待的AI領頭羊輝達即將在台灣時間24日清晨公布財報，摩根大通、野村、摩根士丹利證券均緊盯帶動作用，更看好AI指標股有更多表現空間（more room to run），助威台股奮起。

9.台股集中及櫃買兩大市場上周都跌1％以上，三大法人同步賣超達684億餘元，鎖定金融股及AI股狠提款；惟上周台股大跌聲中，仍有不少個股因之前股價落後，經過整理後，技術面偏多，獲得法人逢低撿便宜，如和碩（4938）、大聯大（3702）等14檔題材股，可持續留意本周走勢。

10.美國9月升息壓力再起，18日美股跌多漲少，台股周線連三黑，試圖在16,300點半年線量縮築底，台股投資專家認為，而「AI之王」輝達（NVIDIA）將於美國時間8月23日公布最新財報，其釋出展望內容、股價表現牽動AI族群敏感神經，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將出席傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，其演講內容可視後續利率動向風向球，美國科技股尚未止跌回穩之際，預期本周指數落在16,200～16,600點箱型區間震盪格局。（中性看待）

11.強固型電腦市場動能佳，帶動茂訊（3213）及倫飛（2364）第二季營運雙雙站高，不僅三率三升，單季獲利並分別創下歷年第三高，及近24年來單季高點的表現，單季每股稅後純益（EPS）各達2.18元及1.78元。

12.宏碁集團旗下倚天酷碁（2432）聚焦ESG、AI大數據與元宇宙三大發展策略，鎖定e-Mobility智慧移動的產品線，在其它消費性產品銷售動能走緩之際，帶來支撐動能，預期下半年除了新推出的智慧電動輔助自行車將上市，來自電動滑板車的出貨力道亦將有所挹注，下半年力拚較上半年成長、今年優於去年的目標達陣可期。

13.廣明（6188）旗下達明科技（4585）將參加台灣機器人與智慧自動化展覽，展示自行研發具備AI功能的機器人手臂，未來聚焦應用於智慧工廠、工業4.0及AIoT（人工智慧聯網）等商機。此次展覽也可以看出，未來機器人及智慧自動化的主流趨勢，將聚焦於AI及生成式AI的應用和導入。

14.因應碳權有價時代來臨，多家系統整合商2023年紛紛推出碳盤查平台，相關領域成為業者競逐之地；邁達特董事長李昌鴻日前於法說會上拋震撼彈，宣布該公司碳盤查平台「雲碳封清」（iCarbon Cloud）將祭出免費策略，期望在爭取客戶的策略表現能後來居上。

邁達特旗下人資及企業流程管理開發公司「MetaGuru逐鹿數位」，8月中旬宣布推出碳流程追蹤平台「雲碳封清」（iCarbon Cloud），正式跨足碳盤查市場。但在此之前，市面上的碳盤查平台已百花爭鳴。包括凌群、精誠、叡揚、倍力、東捷資訊及伊雲谷等業者均陸續推出碳盤查平台。

15.國銀拚富豪財管競爭白熱化，7月戰果出爐，根據金管會統計，九家獲准開辦高資產客戶財管業務的銀行，累計客戶數5,867人、總資產管理規模（AUM）破7,500億元大關來到7,568億元，中信銀行續拿下冠軍寶座，「黑馬」合庫銀行超車兆豐銀行躍居亞軍。

16.觀光飯店今年端節粽禮銷售業績創史上新高，受此激勵，飯店餐飲集團業者趁勝追擊，瞄準公司行號與企業團體發動攻勢，並上調今年企業採購中秋月餅禮盒銷售目標，希望推升中秋月餅禮盒業績成長3％至20％，並挹注各集團下半年餐飲營收。

17.中華電信近日針對最大宗用戶的100M（bps）寬頻上網調降資費，包括電路月租及上網月租，從每月908元降價至799元，降幅12％，此為自2017年的近六年來首度針對100M上網有感降價，也是中華電信今年在寬頻上網市場所做出最重大的決策。

18.台灣食品大廠搶攻海外市場模式明顯轉變，過去單打獨鬥前往當地設廠，進而透過在地經銷打通製造與零售兩大任督二脈就足以耗盡十來年，成敗拉長戰線，還要有足夠資金燒錢，到近年各大集團改透過併購當地食品廠或策略聯盟相對縮短路徑，甚至進而達到一加一大於二的成效。

像是統一集團併購韓國熊津食品就是建構亞洲大平台關鍵一役；南僑、大成則是透過策略聯盟，跨業聯盟打國際盃，目前已擴及日本、北美等地。

19.電子支付發展高度競爭，業者從過去力搶拚會員數提升，營運策略也轉為多角化經營，開發深度使用者為主，以目前會員數來看，街口支付已達618萬人，仍穩居電支業龍頭，但全支付急起直追，目前以375.6萬人排第三，雖仍有段差距，但近月增速驚人，頗有彎道超車的氣勢。

20.台積電日前宣布高雄廠將導入最先進的2奈米製程，高雄市副市長羅達生透露，高雄廠進度之所以超越台中廠，最大關鍵是高雄市提早在去年底交地給台積電，讓產能吃緊的台積電，直接急轉彎把28奈米廠改為2奈米廠。

21.不只赴海外尋求合作商機，國發會同步延攬國際人才來台工作及創業。國發會表示，四年期計畫近期已獲行政院核定，其中兩大亮點，包含國發會將擴大成立「Talent Taiwan國家層級攬才服務中心」，並已敲定最快9月底掛牌；客製化的入口網站，力拚明年第一季上線。官員表示，目標拚2030年較2021年增加2萬名特定專業人才（含就業金卡）。

22.據官員透露，經濟部正在盤點21塊私校退場用地，規劃轉型為產業用地，經濟部加工出口區管理處更已鎖定永達技術學院仁武校區，作為「楠梓科技園區」擴區之用，包括日月光等大廠都已表態爭取，這將是第一個私校退場後轉型為製造型園區的試行。

23.面對宏觀經濟疲弱、房市頻傳爆雷，大陸官方全力總動員遏止情況惡化。中國人民銀行、金融監管總局、大陸證監會等部委日前緊急開會，強調要優化房市信貸政策，加強金融支持實體經濟力度，協調並化解地方債風險等。外界期待這或許是預告下一波寬鬆。

24.為拉抬消費動能，包括福建、廣東、浙江等大陸17省市已先後宣布要落實帶薪休假制度。專家表示，其實早在1995年上路的勞動法就對帶薪休假有明文規定，但實際上，很多企業都有不允許休長假、或是休假一多福利縮水的「潛規則」，導致真正能帶薪休假的僅約6成左右。

25.隨著疫後解封的第一個暑假，社交活動恢復，百貨商場餐飲排隊人潮總是比逛街人多，尤其是暑假期間餐飲業績平均增長2至4成，各家百貨業者亦趁勢推餐飲新櫃，以衝高第三季業績。新光三越信義新天地近期就增加三家國際級精品咖啡館，環球購物中心則引進橋村炸雞、茶自點複合店等，SOGO忠孝店則準備引進TOD’S、雀巢NESPRESSO最新旗艦店。

26.潤隆（1808）受惠基隆及桃園指標大案密集交屋入帳，今年業績大噴發，加上9月26日即將除息，每股配發現金股息0.6元，激勵近期股價表現。

法人估計，下半年若是工期順利，潤隆全年業績有望大躍進，營收、稅後純益、EPS都可望超越去年。

27.長興（1717）有鑑電材、樹脂復甦動能趨緩，光固化銷量增，加速開展光固化利基應用與海外布局，除供應鏈移轉受惠最多的南亞、東南亞市場，過去布局較少的美洲市場也正向看待。

為此，長興將舊有美國維吉尼亞州的乾膜光阻舊廠活化，以發貨中心功能為主，銷售光固化材料大宗產品，未來擬導入在地技術服務，貼近下游客戶，擴大在美洲市場的市占率。

28.台股半年報全數出爐，受鋼市低迷、鋼價行情下行不利因素衝擊，鋼鐵族群業績表現普遍疲弱，然特殊鋼材逆勢竄起，受惠產品組合優化、疫後航太訂單大舉復甦，台鋼集團旗下榮剛（5009）、精剛（1584）第二季獲利聯袂傳捷報，後市可期。

29.AI晶片大廠輝達股價自7月下旬面臨劇烈修正，直至8月14日才一反頹勢大漲7％，受指標股走勢疲弱影響，今年來受AI供應鏈趨勢帶動而風生水起的台股，過去一個月也呈現劇烈震盪，總計下跌5.15％，反觀多檔AI概念股台股高股息ETF，市場關注焦點開始回歸企業獲利表現。

14檔台股高股息ETF當中，過去一個月仍有高達13檔打敗加權指數，其中更有凱基優選高股息30、復華富時高息低波、國泰股利精選30等三檔繳出正報酬。

30.台股18日遭再度壓回，多檔電子股股價回檔，市場急需多頭可用之兵。中信投顧指出，南電（8046）下半年溫和成長、台光電（2383）受惠人工智慧（AI）蓬勃發展優化獲利結構，雙雙給予正向投資評等，推測合理股價分別是282元與500元。

B.利空因子：

1.台積電受到成熟製程殺價搶單動作持續，AI訂單恐難力挽狂瀾，法人圈傳出，公司7月20日二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值由年減1％～6％，調降至10％，但因近期景氣持續低迷，恐有三度降調財測至年減12％的可能。

2.大陸地產商再傳爆雷危機！大陸大型地產商SOHO中國近日公布2023年半年報指出，集團旗下尚有人民幣（下同）19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付，可能導致該集團的銀行借款本金出現交叉違約，交叉違約的借款本金為42.32億元，消息再度引起市場恐慌。

3.113年度中央政府總預算案本周四（24日）行政院會拍板。據了解，總統蔡英文今（21）日將聽取行政院長陳建仁簡報後敲定，不排除歲出歲入再作微調。由於台電今年將虧損近2,000億元，合計近兩年累虧逾4,000億元，國發基金雖不直接挹注台電，但將增加繳庫盈餘逾250億元，納入國庫統籌，以間接方式協助台電增資。

值得注意的是，中共升高兩岸緊張態勢，我將提升國防戰備能力，其中國防預算擬編列近4,400億元，成長7.5％，再加上海空戰力提升特別預算約490億元、新式戰機特別預算453億元，明年度國防預算將逾5,340億元。

4.可靠消息指出，台積電楠梓2奈米廠正在進行土建施工，FAB廠房預計明年第一季開始鋼構吊裝，建廠工期大約一年，加上橋科、路科、屏科的開闢，目前營造市場缺工缺料的問題，仍然難解，工料緩解恐要再等逾二年。

5.新冠疫情迄今四年來，鋼筋、水電和模板工資、及房屋造價成本，已分別上漲25％至122％，在政策打房、案量減少、及台積電高雄廠建程延後等三大因素影響下，營造市場原本「包商是王」態勢稍有變化，「現在至少願意來報價了！」只是水電和模板工資高高在上，營建成本「止漲轉跌」，不知伊於胡底。

6.受到高通膨、高利率加上政府提供的補貼計畫逐漸退場，歐洲企業正爆發八年來最慘烈的破產潮。據歐盟統計局（Eurostat）發布最新統計指出，今年4月到6月底為止，宣告破產的企業件數較前一季激增8.4％，創下2015年最高紀錄。同期間，新企業的登記件數則減少0.6％。

7.美國銀行在美東時間18日發表的最新報告中估計，過去五年來由信評淪為投機級企業所發行的高收益債（俗稱垃圾債）累計約1兆美元，並警告大量高收益債可能正面臨風險。

8.印度財政部19日宣布，即日起針對洋蔥出口徵收40％關稅，直到2023年12月31日為止，希望能夠改善國內洋蔥供應並維持價格穩定。身為全球最大的洋蔥出口國，印度此次調高洋蔥出口關稅的舉措，將迫使亞洲買家支付更高價格。

9.新青年安心成家房貸上路前的7月，部分公股銀累積房貸新承作量，持續比去年同期倒退1成或以上，但比起6月似有好轉，凸顯有購屋需求的民眾可能受到鼓舞，開始下手買房。公股銀認為，房市供需雙方認知差距加大，加上相關政策實施，下半年量縮、房價溫和盤整狀態明顯。

10.美元近一周重新拿回主導權，非美貨幣倒成一片，新台幣、日圓、人民幣兌美元匯率跌破短期支撐價，成為近三個月以來三最弱亞幣，貶幅在2％至4％之間。匯銀主管分析，日圓急貶是受到離岸人民幣（CNH）的驅動，新台幣還再加上外資匯出，至於日圓對美元來到前波日本干預價的146日圓，代表亞幣應無自願競貶意圖。

11.電子支付業者競爭進入白熱化階段，根據金管會統計，至今年6月底止，電支帳戶使用者人數已達2,485萬人，月增約45萬人，但會員數持續成長，似乎並未帶來實質「嗶經濟」，電支業者三大主要業務持續衰退，6月包括代收付、小額匯兌轉帳及儲值金額等，均較上月下滑。

12.大陸疫後經濟未如預期復甦、美國升息、俄烏戰爭引發全球通膨危機仍在，投資人轉趨保守，加上政府對四軸以上同動、五軸或五面工具機出口設限，增加廠商接單難度，工具機業嗅不到景氣好轉跡象，下半年營運展望轉趨保守。

13.背光模組廠瑞儀（6176）第二季營運寫佳績，每股稅後純益4.8元，寫下單季歷史新高紀錄。不過由於筆電、平板電腦市場銷售疲弱，大客戶調節訂單，預期第三季營收降溫，然而後續在新產品量產帶動之下，第四季營運可望回溫。（中性看待）

14.欣興（3037）桃園龜山工業區中大誠廠19日傳出火警，火勢迅速撲滅，約10坪左右的倉儲室毀損，但無人傷亡，趕在21日開盤之前，欣興於20日下午重訊澄清相關事宜。（中性看待）

15.化纖業者終端庫存消化已差不多，產線稼動率逐漸提升，且產品價格已跌無可跌，新纖（1409）、力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）等相關業者均認為，化纖產品營運谷底已過，第四季將偏築底盤整，對明年看法較樂觀。

16.隨著美國通膨持續朝降溫之路邁進，加上勞動力市場依然強勁，部分專家樂觀預期，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）能夠推動經濟軟著陸。但華爾街傳奇投資人Jeremy Grantham直言，美國經濟衰退無可避免，對於Fed引導美國經濟實現軟著陸一事，他並沒有信心。

17.全球約有9成的稀土在大陸提煉，美國則急欲找回稀土主導地位，蒙古國總理Luvsannamsrain Oyun-Erdene先前出訪美國時表示，美國是蒙古「重要戰略第三鄰國」，雙方將深化合作開採稀土，此說法引發外界高度關注。美國網站期刊《外交家》分析，這可以被視為蒙古支持美國的立場，但雙方潛在合作面臨4項重大障礙。

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