自動化展23日登場 概念股有看頭

「2023台北工業自動化展」將於23～26日登場，市場聚焦「工業4.0」、「智慧製造」等中長線產業發展，加上全球面臨缺工、供應鏈移轉等趨勢，將加快工業自動化導入速度。法人預估，製造業庫存調整接近尾聲，企業設備資本支出可望轉強，帶旺工具機、工業電腦等相關供應鏈營運表現回升，可留意上銀、東元、研華等概念股走勢。

本次工業自動化展中集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等九大領域主題展，聚焦各級工廠數位轉型趨勢，參展上市櫃公司包括上銀、東元、台達電、盟立、直得、研華、凌華、新漢、泓格等，展示智慧自動化最新應用布局。

凱基投顧表示，儘管全球製造業PMI仍低於50的榮枯線，但近來部分指標傳達出正面訊息，中國大陸新訂單指數連兩月攀升，帶動新接訂單／庫存比進一步上揚，對製造業而言為好消息，預料自動化產業歷經兩年半的下降週期後，可望於年底出現轉折點，有利工具機業者獲利復甦，營運動能向上。

凌華鎖定邊緣運算軟硬整合，以及效能突破，展示AI視覺應用、SMR自主移動機器人、All-in-One 5G專網解決方案等，協助企業縮短部署時間，加速實現智慧製造與淨零轉型。

新漢旗下子公司新漢智能今年以「綠色智造AI賦能工業物聯網解決方案」為主題，將與英特爾（Intel）、德國先進伺服驅動和安全運動模組開發商Synapticon、以及德國最大研究機構Fraunhofer IWU共同宣布推出全球首款x86協作型安全機器人。