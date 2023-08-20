輝達財報+蘋果新機 金像電等16檔資金重壓

本周台股投資人緊盯輝達（NVIDIA）財報及對人工智慧（AI）產業的看法及蘋果新機即將上市，將牽動台股走勢。台股分析師認為，AI供應鏈股價漲多震盪合理，成功度過第二季財報檢視及獲得法人及特定資金青睞個股，仍是台股主流。

第二季財報發布後，市場針對財報數字及公司對未來的展望調整持股，使得不少個股跌勢頗重，外資鉅額提款台股，指數快速壓回，三周跌了千點以上，上周（18日）在半年線附近緊急踩煞車，鑑於跌勢比美股四大指數還重，台股有望隋著輝達（NVIDIA）財報發布及蘋果預計9月15日即將發布新機iPhone 15等題材帶動，具有止跌及反彈契機。

永豐投顧總經理李學詩認為，AI產業正在勢頭上，輝達財報勢必繳出好的成績單，再加上H100圖形處理器（GPU）供不應求，對AI市場的前景展望正向、樂觀。

輝達18日股價一度跌3.88％，再度跌破季線，所幸尾盤收腳，僅跌0.1％，顯示季線附近資金卡位進場。

針對本周布局，台股分析師建議可留意投信及主力壓寶的個股為選股方向。統計近一周投信買超、融資增加、股價在月線之上的個股依序有金像電、廣達、健鼎、建準、新普、廣積、閎康、瑞儀、頎邦、定穎投控、漢唐、中光電、聯強、致新、宏碁、智邦等。

金像電是為全球伺服器板大廠，今年第四季將擴充台灣廠，客戶訂單需求轉強，主要是今年下半年AI伺服器、Intel/AMD PCIe5伺服器放量出貨，高階伺服器營收占比將快速拉升，有助產品結構及營運動能重返成長。近一周投信買超18.41億元，持股升至13.28％。

廣達在召開法說會前後，除了麥格理證券給予中立外，其餘全數給予買進評等，目標價最高為中國信託證券的320元，多數法人的買進目標價共識為300元。

廣達為高速運算（HPC）龍頭，在護國群山概念下資金可望簇擁而至，因應伺服器及車用快速成長，廣達今年資本支出從100億元上調至120億～130億元，用於墨西哥、北美、越南、德國等地擴廠，AI 伺服器及車用具有領導地位，正進入開花結果階段。

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