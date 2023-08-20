低軌衛星題材爆發 5檔受惠股後市升溫

低軌衛星題材將於下半年再次引爆！馬斯克的星艦（Starship）確定本月31日進行第二次發射，而亞馬遜醞釀多時的Kuiper project也定於第四季發射衛星，國際大廠重啟積極發射衛星的態度，將帶動低軌衛星供應鏈標的增溫，包括昇達科、啟碁、建漢、台揚及耀登等受惠股，可望再度成為台股後市焦點。

馬斯克的「星艦」今年4月20日首次發射失敗，最近在德薩斯州博卡奇卡（Boca Chica）的「星際基地」（Starbase）航太發射場進行引擎點火試驗，第二次發射正式日期定在本月31日。亞馬遜也透過其「Project Kuiper」計畫第四季發射第一顆衛星，並在2024年進行首波客戶服務測試，未來規劃發射3,236枚衛星，為偏遠地區提供連網服務。

工研院預估2030年全球將有1.7萬顆低軌衛星，十年內成長450％，預估可創造逾12兆元產值，資策會也預估顆數從2023年的7,500顆，將快速成長至2030年的17,350顆。

台廠在低軌衛星以地面接收設備發展相對成熟，昇達科微波及毫米波元件獲SpaceX採用，並通吃SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper等四大低軌衛星廠訂單，2021年來自低軌衛星的營收僅4千多萬元，去（2022）年躍升至2.57億元，市場看好今、明年低軌衛星營收貢獻可望持續成長。

啟碁具相位陣列天線製造能力，而低軌道衛星營運商目前皆採相位陣列天線，以可操控無線電波束來改變訊號接收方向，使天線於靜止狀態時，仍可追蹤高速移動的低軌衛星，及在切換過程中能平穩傳遞訊號，啟碁營運可望持續受惠。

台揚是國內首家專業微波及衛星通訊公司，產品包括地面數位微波通訊產品、行動通訊基地站模組、寬頻無線傳輸及衛星通訊設備等，先前也傳出獲SpaceX、OneWeb及Kymeta等三大廠訂單。

建漢布局同步軌道衛星多年，也切入低軌衛星領域，並與台揚攜手，主力出貨產品為地面接收站設備，由建漢負責室內型產品，台揚主要專攻戶外型產品，攜手合作擴大占有率。

耀登則是開發射頻陣列天線模組與各家廠商整合形成完整的解決方案，歐系客戶端產品已通過驗證，正在積極朝量產邁進，預計今年底至2024年出貨，未來低軌衛星相關產品將是公司重要營運成長動能。

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