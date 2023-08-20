台積傳將3度調降財測 Q2財報已見端倪

台積電受到成熟製程殺價搶單動作持續，AI訂單恐難力挽狂瀾，法人圈傳出，公司7月20日二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值由年減1％～6％，調降至10％，但因近期景氣持續低迷，恐有三度降調財測至年減12％的可能。

AI訂單可能難力挽狂瀾

AI成為今年投資顯學，CoWoS產能大缺貨也讓台積電備受看好。不過，AI占台積電營收比重並不高，以輝達熱賣的H100來看，僅貢獻台積電N4製程業績，無法抵擋消費性產品於N3、N7製程續弱頹勢，市場傳出台積電將面臨三度調降財測的風險。

對此，台積電表示，對市場需求的看法與展望，均依7月法說會內容為準，目前無更新訊息可提供。另外，台積電也不評論市場傳聞或客戶業務變化。

第二季財務報表見端倪

不過，從台積電第二季財務報表，似乎可見變化端倪。其中，台積電自由現金流量為採用IFRS以來，淨流出金額為單季歷史新高，光一季就淨流出達747億元，綜觀細項，主要原因不外乎龐大的資本支出，及快速減少的營業現金流所致。

法人指出，「自由現金流量」是營運現金扣掉資本支出之後，可自由運用的現金，為公司產生現金效率之指標，也是衡量具有足夠資金發放現金股利。雖然台積電宣布，今年第一季每股現金股利將增加至3元，也會是未來的「最低水準」，不過龐大的現金流出，令外界好奇是否還能維持3元之水準。

此外，台積電第二季單季存貨週轉天數上升至91天，也是近幾年之單季高點，台積電對此表示，隨著N3投入生產，此為進行產能爬坡之Ramp-up過程所致。但對於以往健康的財務報表績優生來說，都有失過往水準。

市場傳出，台積電第二季成熟製程（7nm以上）占47％，雖然上半年仍能維持價格，但隨著終端需求持續疲軟，陸廠沒有最低、只有更低的擴產、殺價、搶單，台積電難免受到波及，甚至也傳出7奈米產能也開始鬆動。

未來現金流出壓力大

法人指出，台積電美國、日本、歐洲及台灣高雄2奈米廠即將多點開花，都是未來龐大的現金流出壓力，隨然不至於影響現金股利之發放，但仍是留意營運變化重心。

此外，在先進製程3／5奈米維持強勁之下，台積仍占有絕對優勢，年底也有CoWoS產能持續開出的挹注，而台積更是這一波AI趨勢下的最關鍵推手，預期在半導體產業逆風趨勢下，仍維持力守表現，已屬相當不易。

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