輝達財報助陣AI反攻 外資點名8大受惠股

台股16日遇賣壓宣洩，尤以人工智慧（AI）族群被空方襲擊、受傷最重，但好消息是，萬眾期待的AI領頭羊輝達即將在台灣時間24日清晨公布財報，摩根大通、野村、摩根士丹利證券均緊盯帶動作用，更看好AI指標股有更多表現空間（more room to run），助威台股奮起。

加權指數18日原本開低走高，但盤中急轉直下，多數電子股均面臨殺盤。外資圈人士指出，受到美國債信遭降評、信評機構降評銀行業風波、美國通膨壓力仍高與升息時程恐拉長等外部因素侵擾，國際機構法人為規避風險，是暑假期間不停提款主因。

值得注意的是，市場最大亮點持續聚焦AI，全球領頭羊輝達即將公布財報，是多頭力挽狂瀾的寄託，各大外資研究機構都賦予輝達「買進」或「優於大盤」投資評等，ALETHEIA資本更早早將目標價拉上千美元之譜，看好長期續航力，摩根士丹利證券亦把輝達列為族群投資首選，目標價為500美元；另外，瑞銀、花旗環球、瑞穗證券等給出的目標價都在500美元以上，海通國際則賦予774美元目標價。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，AI相關GPU的供需缺口至少在2024年中前無法被完全填補，這將是AI狂飆的主要動力，且在接下來陸續登場AI巨頭如：輝達、Marvell、博通等法說會獲財報上，均可能再次獲得印證。

野村證券說明，過去一個月以來，AI帶動晶片需求，多家科技大廠的財報增強晶片周期性復甦的信心，接下來最重要的就是輝達財報與對新一季營運展望，以進一步確認高階AI伺服器與PC對晶片需求的拉升狀況。

對應至台系供應鏈，摩根大通青睞廣達、緯穎、致茂、台光電、台積電；摩根士丹利證券則看好生成式AI與AI伺服器長線發展，點名台積電、世芯-KY、創意與京元電。

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