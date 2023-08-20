PVC現貨利差走高 法人喊進這檔塑化股

華夏（1305）第二季為今年獲利低點，法人表示，近期市場供給緊縮、第四季進入印度需求旺季等因素，有利支撐PVC價格走勢，下半年營運有望逐季走高，維持華夏「買進」投資建議，目標價29.5元。

華夏今年第二季因中國需求轉疲、印度因先前外購量過高導致買盤開始縮減，不利PVC報價走勢；原料方面，乙烯在下游衍生物需求不佳之下，報價呈現走跌，惟EDC價格仍相對有撐，在產品價格跌幅大於原料成本跌幅的情況下，利差較第一季進一步縮減，第二季稅後獲利僅69萬元，季減99.7％。

群益投顧表示，第三季進入印度雨季，惟先前價格已跌多，加上市場部分產線檢修及降載，有利供給面縮減，支撐PVC報價於7月中下旬止跌回升。此外，反映國際油價反彈，乙烯價格同步調漲，而EDC價格則是小幅下跌，進而帶動PVC現貨利差走高，且第四季印度市場進入傳統需求旺季，有利延續PVC價格漲勢，營運有望進一步走高。

群益投顧指出，第二季將為華夏今年獲利低點，展望2024年，中長期的環保趨勢將持續壓抑中國高耗能、高汙染的電石法PVC產能增長，而隨高價原料EDC陸續去化，亦有利公司營運表現，因此維持華夏「買進」投資建議，目標價29.5元。

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