華紙股價直直落 法人曝真正原因

受惠碳權議題，華紙（1905）股價最高一度來到33.9元高點，但公司上半年每股虧損0.5元，創近14年同期低，近期股價出現明顯回檔走勢；法人表示，華紙持有林地不以碳權為目的，評估碳權交易在樂觀情況下近二年對公司的貢獻也仍有限，故對華紙的投資建議維持「中立」 。

受到漿價急跌影響，加上原物料木片價格仍處相對高點，全球漿紙市場庫存仍未落底，華紙第二季營運承壓，單季稅後虧損3.75億元、每股虧損0.35元，累計上半年稅後虧損達5.45億元、每股虧損0.5元，創近14年同期低。

華紙日前法說會透露，最差的第二季已過，第三季漿價比第二季低點每噸回升60美元，第四季是傳統旺季但旺不旺，還要看製造業恢復速度；至於碳匯議題，華紙在中國的林地主要用於木片製造的來源，在台灣的林地都是高價值作物林，成長期比較久，未來需視遊戲規則而定，但因目前細節仍不清楚，無法進行評估。

群益投顧表示，對華紙受惠碳交易的程度持保守看法，主要因為林地資產多不在台灣，華紙的林地主要在中國大陸，約有3萬公頃，但華紙持有林地不為碳權，而是以林木創造經濟效益，以目前的碳價來看，林木轉碳匯的價值仍不如林木本身的開發價值。

此外，評估即使華紙申請中國的自願減排量認證，以在中國的3萬公頃的林地計算，每年約30萬噸的碳吸收量，以目前中國碳交所價格計算，對華紙的獲利貢獻微小。

在本業方面，群益投顧認為，國際漿價在去年第四季達到高點後開始下跌，從今年1月至6月下跌幅度超過二成，從近期來看，雖然紙漿價格在6月見底後有出現反彈，但評估主要是價格快速下跌後有部份廠商減少產出造成的價格反彈，並非結構出現轉變。

群益投顧表示，觀察目前中國的製造業狀況低然低迷，美國經濟雖有軟著陸的機會，但產業庫存調整仍在進行中，可以促使紙漿價格恢復健康趨勢的因素仍不完備，對未來的紙漿價格走勢持保守看法。

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