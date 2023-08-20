廣達技嘉半年報現形 專家揭緯創硬傷是它

上市櫃半年報已在8/15揭露完畢，財信傳媒董事長謝金河認為，接下來的大事是市場經過上半年大漲洗禮後，將開始調整股價，認為股市又到了換檔的關鍵時刻，而從9家AI指標股半年報來看，僅廣達、營邦、奇鋐等3家優於預期，但股價也都不便宜，而緯創除本業獲利遜於去年同期，更要提防大股東宏碁手中還剩逾3.2萬張持股，未來仍可能全數出脫。

謝金河在最新一期《先探》以美股3檔AI指標為例，輝達（Nvidia）從108.16美元飆到480.88美元，日前一度回跌到406.39美元、跌幅逾15%，AMD也從132.88美元跌到106.48美元、跌幅19.87%。與台灣伺服器股息息相關的美超微（SMCI）更可怕，從50.28美元暴衝到357美元後，又重挫到250.5美元，跌幅29.8％。

至於台灣的AI概念股，在半年報揭開謎底之後，他認為，僅廣達、營邦、奇鋐表現超乎市場預期，廣達單季淨利101.24億，EPS2.63元，首度單季淨利破百億，也標示明年有賺1股本的實力。

奇鋐第2季EPS3.18元，強過雙鴻的2.78元強，已經很出色了，只是股價也不便宜。機殼股營邦首季EPS3.75元，第2季5.43元，今年也許有機會賺2個資本額，股價直逼500元，也算是充分反應。

高價的高力上半年ＥEPS3.74元，媒體稱半年賺超過去年一整年，不過高力漲到447元，必須由EPS20元的水準才能撐住400元的股價。

半年報也給這次暴漲的AI股，一次檢視股價的機會，股價如果飆升，EPS不夠理想，就會有拉回壓力，像股價飆升的英業達上半年EPS只有0.64元，比去年同期還衰退；仁寶去年第1季EPS0.5元、上半年0.96元，今年上半年只有0.8元，明顯衰退。

股價大漲的技嘉上半年EPS3.01元，首季1.61元，第2季只有1.4元，而去年第1季EPS高達4.83元；反而是沒有AI題材的微星上半年5.26元，還超過技嘉。

至於緯創這次暴漲，但上半年EPS1.22元，上半年的本業獲利，還比不上去年第4季單季，且值得提防的是，這次大股東宏碁可能完全出脫持股，宏碁8/4已公告售出3.3萬張，進帳40億元，也會增加緯創市場籌碼的壓力。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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