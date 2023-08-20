創意股價衝4位數 廁所一張圖引謝金河關注

財信傳媒集團董事長謝金河近日前往竹科參訪台積電的子公司創意電子，除了感受AI狂潮帶來的商機外，在廁所裡看到的一張圖片，也讓他相當有感覺。

矽智財授權相關的產業，在今（2023）年資本市場上光芒萬丈，謝金河今（20）日於臉書指出，創意電子、世芯KY等公司，股價都是「貴森森」的4位數股價，可以想像從晶圓製造、封裝、測試等完整服務創造的商機。

其中，創意電子業務範圍涵蓋ASIC的設計服務解決方案、委託設計NRE（Non -Recurring Engineering）、多客戶晶圓驗證服務及矽智財，謝金河說，這間晶圓專業服務的公司，去年創造一股賺27.69元的空前佳績，股價也衝上2015元、市值跑到2700億元，由於台積電持有創意34.84%股權，因此，創意也可以說是台積電子公司。

謝金河表示，這次AI帶來的狂潮，除了NVIDIA的GPU，將來微軟、Google、Amazon甚至Meta、Tesla都可能研發自家晶片，台灣的ASIC未來仍有很大發展的空間。

而這次參觀創意電子，謝金河還發現該公司的一項「創意」，因為一般廁所文學都是風花雪月的故事，但他卻在廁所看到一張圖片，上面寫著：「人在高興時，細胞很圓潤，就像十八歲年輕人，人在生氣時，細胞就像八十歲的老頭，皺皺縮縮的。登山會喘氣，且滿身流汗，乃最佳補氧及排毒運動，藉由灌氧，皺縮的細胞可像氣球打氣一般膨脹回來，成為正常細胞，是最佳的補氧運動。」讓他很有感覺。

（中時新聞網 程子威）

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