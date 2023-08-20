台股拚回穩 聚焦AI股及金控法說

上周美股走弱及外資擴大賣超效應，大盤指數震盪走弱，周K線雖三連黑，所幸半年線失而復得。本周盤勢力拚回穩，國際面聚焦輝達（NVIDIA）財報及營運展望，國內面關注廣達、緯創等AI股走勢及新一波法說會兩因素，金控為法說重頭戲，金控雙雄富邦金、國泰金均將登場，牽動金融股走勢。

檢視18日法人賣超241.35億元，外資再賣超193.27億元，自營商也賣超61.13億元，投信則續加碼買超13.07億元。上周的三大法人賣超金額670.88億元，外資周賣超701.94億元，自營商周賣超164.37億元，投信則周買超195.22億元；而18日外資台指期仍有未平倉淨空單774口 。

上周AI族群相關股依然是盤面主流，廣達、金像電、營邦等股價還突破前高，華碩追平前高，台光電、勤誠等也來到高檔區。廣達市值大躍進，擠下中華電躍居市值第四大，以18日市值9,888億元，隨時有機會再站回兆元關卡，而且與第三大聯發科1.07兆餘元市值差距僅893億元，相較於聯發科題材面較淡影響弱勢整理，廣達站上市值老三指日可待。輝達在近期美股震盪走弱之際，呈現抗跌行情，輝達本周將公布財報及新一季營運展望，受到全球法人高度關注，也牽動廣達、緯創等AI族群股價波動。

在七月營收及財報公布後，市場仍緊盯新一波法說會基本面變化，其中玉山金、台新金、華南金、富邦金、國泰金等依序登場，富邦金及國泰金對第三季台股展望及投資布局方向，受到市場關注。

其他電子股法說會有：艾華、德微、大聯大、天鈺、宏齊、威強電、IET-KY、矽力*-KY、競國、貿聯-KY等。傳產股法說會有：大洋、新海、神隆、寶齡富錦、健喬、醫揚、達欣工、大汽電、漢翔、桂盟、大亞、櫻花、愛之味、喬山、東哥遊艇、可寧衛等。