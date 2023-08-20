看好美時「這潛力」 法人最新目標價出爐

美時（1795）日前法說會上修全年營運展望，營收成長率由7％～10％調高至13％～15％，毛利率預估也從50％成調高至55％；法人表示，未來除了P4學名藥，藥品銷售業務將會是成長的另一引擎，看好美時在亞太市場藥品銷售業務的潛力，維持「買進」建議，目標價295元。

美時上半年EPS為9.43元，創同期新高，累計前七月營收112.5億元，年增58.2％。美時此次上調後的全年營收、毛利率預估，不包括Lenalidomide可望在第四季出貨的貢獻，還有近期商談的品牌併購案，因此下半年、全年業績有機會更好。

美時宣布血癌藥Lenalidomide（2.5mg及5mg二個劑量）取得日本學名藥藥證，此產品是與日本富士製藥（Fuji Pharma）合作，由美時負責研發，富士製藥負責在日本進行生物等效性試驗，獲得藥證後，將由美時南投工廠生產，供貨給富士製藥在日本進行銷售。

群益投顧表示，富士製藥是美時第三大股東，Lenalidomide去年日本銷售額約2.82億美元，截至今年第二季，除原廠外，只有澤井製藥（Sawai Pharmaceutical Co.Ltd）取得學名藥證，但還沒有上市銷售，美時/富士製藥有機會成為第一波產品上市的廠商，取得不錯的市占率。

群益投顧表示，美時近幾年陸續收購品牌藥Cialis、Evista和Alimta在台灣地區的產品權利，希望藉由品牌藥來拉動自有學名藥的銷售，此策略奏效，台灣營收今年上半年年成長超過90％，下半年將持續發酵。

群益投顧認為，美時今年第二季在全球共取得16張藥證，雖然只是學名藥藥證，但並不是一件容易

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