台股看外資臉色 14檔逆境中搶突圍

全球股市利空罩頂，外資18日再砍193.3億元，連七日提款近839億元，台股半年線岌岌可危。市場專家分析，台股盤勢端看外資臉色，可視其動向跟進布局，尤其本周輝達（NVIDIA）財報公布如帶動科技股轉強，有望吸引資金回籠，包括宏碁、和碩、金寶等14檔外資力挺、股價守季線且KD正向的個股，有機會在逆境中搶先突圍。

大陸房地產巨頭碧桂園爆發財務危機、中融國際信託也驚傳爆雷，加上美國聯準會（Fed）最新會議紀再亮「鷹爪」，整體亞幣上周貶勢沉重，外資連七日提款台股逾800億，本月來更累計賣超1,413.74億，台股面臨巨大賣壓。

富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧副總經理黃文清均表示，外資此波大幅度的調節台股，與新台幣匯率及台積電等權值股走勢息息相關，待權值股回穩、新台幣貶值告一段落，外資賣超壓力有機會舒緩。

失守季線後的台股，上周仍跌跌不休。法人分析，指數於半年線處短期或有支撐，但因中期修正尚未結束，仍須提防後續失守風險，然強勢股威風不減，截至18日止，台股仍有414檔個股力守季線之上，表現強過大盤。

據統計，共有宏碁、和碩、金寶、友訊、華碩、正崴、定穎投控、佳能、敬鵬、康舒、凌陽、毅嘉、金居、台航等14檔個股，符合KD正向、股價站穩季線關卡，且外資上周仍逆勢買超等標準，外資單周加碼張數落在4,714～2.48萬張不等，技術、籌碼面「強強聯手」，有望扮演多頭先鋒。

此外，即將於23日「開獎」的輝達財報，也被視為翻轉現階段科技股的及時雨，蕭乾祥分析，美科技股近三周已累計一定跌幅，輝達財報有高機率可刺激美股反彈，帶動台美AI族群同步回溫。

國內NB品牌雙雄宏碁、華碩，獲生成式AI帶動的換機潮激勵，加上庫存調整接近尾聲、營運苦盡甘來，儘管7月營收皆出現雙位數月減，但各在睽違一年及九個月後，同步迎來了年增表現，外資單周分別加碼2.48萬張、1.19萬張，市場看好宏碁、華碩第二季走出谷底、第三季復甦在望，加以AI PC及AI伺服器帶動下，下半年及明年業績將有好表現。（相關新聞見A3）

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