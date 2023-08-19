無腦跟風! 學朋友大買AI股 1個月後慘況曝

近來掀起AI熱潮，許多投資人看了心癢難耐，也想跟著賺一波。一名網友本來不信可以賺錢，但看到友人不斷傳來損益圖，最後也抵擋不住誘惑投入資金，直呼「真的超好賺」，未料，某天突然接到營業員的電話，才發現AI股大跌，他只好認賠賣掉所有持股，大嘆：「我畢業了」。

「原本從1萬5開始拉到接近1萬7我都不信！」原PO在PTT Stock板以「AI畢業文，我錯了」為題發文，表示因為友人不斷和他分享股票損益圖，讓他心動開始投入股市，從上個月起先買了網通股，後來又轉攻AI股，直說「真的超好賺」，即便是8月初有一波大跌，但至少損益都還是正的。

17日原PO發現有反轉的跡象，決定融資再進場，隔天一看開低走高，心想這下一定穩了，結果忙到一半就接到營業員的電話，表示要「強制平倉」，儘管原PO仍有時間，但因為還有卡費要繳，「真的已經沒錢了，所以我選擇砍掉，一看才知道AI跌爛」。

原PO也曬出虧損22萬2490元的損益圖，引發網友熱議，「今天賠4萬，你不孤單」、「我現在賠15萬，還套著」、「辛苦你了，下周大反彈」、「居然出現畢業文了，下周看好戲」、「6、7月很好賺，你8月進場當然被當韭菜」、「才-22萬就畢業，本金這麼薄還敢融資玩」、「先別走，還沒畢業，你這樣是不及格而已」。

（中時新聞網 陳駿碩）

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