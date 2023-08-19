分析師:1關鍵樂見輝達財報 這8檔先卡位

「AI之王」輝達（Nvidia）下周三（8/23）晚上將公布最新財報，在財報出爐前夕，華爾街紛紛喊進，繼日前Aletheia Capital喊出千美元天價後，又有外資給出800美元目標價，分析師認為，輝達財報優異幾成定局，有望帶領AI全面噴出，下周可留意緯穎、啟碁、建準、碩天、世芯-KY、金像電、營邦、智原等8檔，考慮趁利多出爐前先卡位。

外資券商羅森布拉特（Rosenblatt Securities）分析師摩西斯曼（Hans Mosesmann）近日將輝達目標價從600美元升至800美元，並重申「買入」評級，相當還有8成潛在漲幅，而據《Marketwatch》資料顯示，目前分析師對輝達平均目標價預測為529.6美元，對照周五收盤價432.99美元，還有逾2成的上漲空間。

摩爾投顧分析師何基鼎認為，全球科技大廠微軟、亞馬遜、臉書、阿里巴巴、騰訊等持續擴大投入AI研發，且除了美中，連中東沙烏地阿拉伯全力發展AI，AI晶片需求更加供不應求，輝達財報肯定優於市場預期。

此外，陸地產龍頭碧桂圓瀕破產，中國經濟放緩甚至不排除衰退，對原油、天然氣等原物料需求下滑，也使美國通膨受控，最新FedWatch已顯示，Fed續在9月升息的機率降至11％，有助美股止跌反彈，對照台股，本周跌至16250點附近後，已見強力支撐。

他從指標廣達觀察，本周股價已在創新高，預料輝達財報公布後，AI股有望再次出現全體狂噴，帶動大盤止跌回穩，收復季線關卡，提醒投資人現在絕對不是出股票的時機，再怎麼悲觀，也建議先等反彈再說，甚至可以考慮趁利多公布前提前卡位，點名緯穎、啟碁、建準、碩天、世芯-KY等5家可留意。

永誠國際投顧分析師韋國慶則認為，台股連續2日暴漲暴跌，周四破底後開始反彈，周五彈沒多久又開始震盪修正，認為馬上V轉不易，因此花時間震盪築底，會是比較合理的走勢。

但他認為，現階段不要太在意數波動，選對趨勢主流股，繼續做多即可，AI當然還是主流，只不過已非像過去全面上漲的情況，所以必須選股為重。

原則上，強者恆強的股票，一定是優先選項，像金像電、營邦、智原等3檔，以智原為例，相較創意、世芯-KY本益比已逾40倍，若智原未來靠先進製程的獲利可超過1個股本，股價有機會站穩400元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

輝達目標價 華爾街喊到800美元

輝達再獲2大行調升目標價 當心這「雷區」

AI輪流出頭 神達追捧 金像電、營邦創新高